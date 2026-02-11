Το οφσάιντ στο ακυρωθέν γκολ της Νιούκαστλ που προκάλεσε αντιδράσεις (vid)

Η Νιούκαστλ επικράτησε εκτός έδρας της Τότεναμ με 1-2 αλλά ο αγώνας στιγματίστηκε από το οριακό οφσάιντ στο γκολ του Γουίλοκ.

Η Νιούκαστλ ταξίδεψε χθες στο Λονδίνο για να αναμετρηθεί με τη Τότεναμ στα πλαίσια της 26ης εμβόλιμης αγωνιστικής της Premier League και επικράτησε με 1-2, χάρη στα γκολ των Τιάο (45+5') και Ράμσεϊ (68'), ρίχνοντας τους «Σπερς», οι οποίοι γνώρισαν την 15η ήττα τους για φέτος, στο καναβάτσο.

Ο αγώνας πάντως στιγματίστηκε έντονα από την ακύρωση του γκολ του μέσου των φιλοξενούμενων, Τζο Γουίλοκ, στο 44 λεπτό του αγώνα.

Αρχικά ο διαιτητής της αναμέτρησης, Άντονι Τέιλορ, έδειξε τη σέντρα, ωστόσο μετά από έλεγχο του VAR, το τέρμα του Άγγλου ακυρώθηκε ως οφσάιντ, καθώς κρίθηκε πως ξεκίνησε την κούρσα του από αντικανονική θέση, με την απόφαση αυτή να εξοργίζει τόσο τους παίκτες στον αγωνιστικό χώρο όσο και τον προπονητή στο πάγκο.

«Λυπήθηκα πολύ για τον Τζο, γιατί έκανε ένα εξαιρετικό τελείωμα και ήταν ένα οφσάιντ πολύ οριακό», δήλωσε ο τεχνικός των «ανθρακωρύχων», Έντι Χάου.

Η φάση ήταν μάλιστα τόσο οριακή, που ακόμη και ο κορυφαίος Άγγλος πρώην διαιτητής, Μάικ Ντιν, την χαρακτήρισε ως «το πιο οριακό οφσάιντ που έχει δει ποτε».

«Είναι τόσο κοντά. Αυτοί (στο VAR στο γραφικό τους) έχουν έναν κύκλο στον ώμο του (Βαν ντε Βαν) και έναν κύκλο εκεί (στο μέτωπο του Γουίλοκ). Αυτό είναι πράγματι το πιο οριακό οφσάιντ που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Ο πιο κοντινός κύκλος που έχω δει ποτέ σε αυτοματοποιημένα οφσάιντ».

Η Premier League εν τέλει εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία αναλύει γιατί το γκολ του Γουίλοκ ακυρώθηκε, με τον παίκτη από τις «καρακάξες» να κρίνεται ως οφσάιντ κατά τη διάρκεια του build-up της φάσης.

«Το VAR έλεγξε την απόφαση του διαιτητή για το γκολ και διαπίστωσε ότι ο Γουίλοκ βρισκόταν σε θέση οφσάιντ και συνέστησε την ακύρωση του γκολ», ανέφερε η ανάρτηση από τον λογαριασμό «Match Centre Premier League» στο «X».

VAR checked the referee’s call of goal – and established that Willock was in an offside position and recommended that the goal was disallowed. pic.twitter.com/W0RdRaNaG4 — Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) February 10, 2026

Η Νιούκαστλ τελικά «ανέκτησε» το προβάδισμα λίγα λεπτά αργότερα με τον Μαλίκ Τιαό να ανοίγει το σκορ στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτο ημιχρόνου και τους ανθρακωρύχους να παίρνουν το πολύτιμο τρίποντο μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες από Άστον Βίλα, Λίβερπουλ και Μπρέντφορντ.