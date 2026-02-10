Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta, αλλά και των αγώνων των ομάδων στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Τρίτη σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι γεμάτο δράση τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα αθλήματα.

Πριν από όλα αυτά όμως συντονιστείτε στις 14:00 στο YouTube κανάλι του Gazzetta και στους Galacticos by Interwetten, οι οποίοι έχουν όλο το ρεπορτάζ και το παρασκήνιο από το μεγάλο ντέρμπι αιωνίων στο Φάληρο.

Αργότερα στις 16:15 έρχεται το Gazz Floor by Novibet, για όλο το ρεπορτάζ πριν την έναρξη της αγωνιστικής στη Euroleague.

Η δράση ξεκινάει στις 21:30 με τη Τσέλσι να υποδέχεται στο «Stamford Bridge» τη Λιντς στα πλαίσια της 26ης εμβόλιμης αγωνιστικής της Premier League (Nova Sports 2). Την ίδια ώρα η Έβερτον θα φιλοξενήσει τη Μπόρνμουθ (Nova Sports 4) και η Τότεναμ τη Νιούκαστλ (Nova Sports Premier League). Τέλος στις 22:15 η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα ταξιδέψει στο Λονδίνο για να αναμετρηθεί με την Γουεστ Χαμ, με στόχο το πολυπόθητο 5/5 (Nova Sports Prime).

Ακόμη η Χέρτα θα υποδεχθεί την Φράιμπουργκ για τους «8» του Κυπέλλου Γερμανίας (21:45, ΕΡΤ2) και η Νάπολι τη Κόμο για τους «8» του Κυπέλλου Ιταλίας. Τέλος στις 22:00 η πρωτοπόρος του Σκωτσέζικου πρωταθλήματος, Χαρτς του Αλέξανδρου Κυζιρίδη, θα φιλοξενήσει στην έδρα της τη Χιμπέρνιαν (22:00, Cosmote Sport 3).

Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων στις 24:00, συντονιστείτε στο «Ξέρεις από μπάλα;», με τους Δημήτρη Γρηγορόπουλο και Χρήστο Σούτο, οι οποίοι «ανοίγουν» τις γραμμές και συνομιλούν μαζί σας για όλα τα κρίσιμα ματς της σεζόν σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο, αλλά και για ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί τους…live on air!

Αναφορικά με το μπάσκετ στις 19:30 ο Πανιώνιος θα υποδεχθεί στη Γλυφάδα τη Μπεσίκτας στα πλαίσια της 18ης αγωνιστικής του EuroCup (Nova Sports Prime) και την ίδια ώρα η Καρδίτσα στο κλειστό «Ιωάννης Μπουρούσης» την ΑΕΚ για την 4η αγωνιστική της δεύτερης φάσης των ομίλων του Basketball Champions League (Cosmote Sport 4).

Οι μεταδόσεις της ημέρας