Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο Πολ Σκόουλς «ανασκεύασε» τα όσα είχε πει σχετικά με τον τωρινό προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και επί χρόνια συμπαίκτη του, Μάικλ Κάρικ.

Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Πολ Σκόουλς, τόνισε σε πρόσφατες δηλώσεις του πως δεν ήθελε να προσβάλει τον υπηρεσιακό προπονητή των «κόκκινων διαβόλων», Μάικλ Κάρικ, μετά την ήττα της ομάδας τους με 2-1 από τη Νιούκαστλ για την Premier League την περασμένη Τετάρτη (04/03).

Θυμίζουμε ότι ο Σκόουλς, μετά το ανεπιτυχής αποτέλεσμα απέναντι στις «καρακάξες», είχε ανεβάσει ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, όπου μίλησε με αιχμηρά λόγια για τον νυν τεχνικό του συλλόγου και επι χρόνια συμπαίκτη και φίλο του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως: «Ο Μάικλ σίγουρα έχει κάτι το ξεχωριστό... γιατί η Γιουνάιτεντ ήταν χάλια στα τελευταία 4 παιχνίδια της».

Θέλοντας να «καθαρίσει» την ατμόσφαιρα σχετικά με τα σχόλιά του, ο Σκόουλς μίλησε για αυτά κατά τη διάρκεια του podcast «GoodBadFootball», τονίζοντας τον απεριόριστο σεβασμό, τον οποίον τρέφει για τον Κάρικ.

«Ο Μάικλ είναι ένας από τους πιο ευγενικούς τύπους στο ποδόσφαιρο και είναι το τελευταίο άτομο που θα ήθελα να προσβάλω. Επικοινώνησα αμέσως με τον Μάικλ, διαβεβαιώνοντάς τον ότι δεν είχα ποτέ πρόθεση να τον αναστατώσω ή να τον προσβάλω».

«Νομίζω ότι ο κόσμος το πήρε διαφορετικά από αυτό που εννοούσα. Το μόνο που είπα ήταν ότι δεν νομίζω ότι έπαιξαν τόσο καλά στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια, αλλά παρόλα αυτα κατάφεραν και πήραν αποτελέσματα», πρόσθεσε ο πρώην Άγγλος διεθνής.

Paul Scholes explains his viral Michael Carrick story... 🙌 pic.twitter.com/heK4ZNOS0b March 9, 2026

Εν τω μεταξύ, ο Σκόουλς δέχθηκε δριμεία κριτική από τον άλλοτε συμπαίκτη του, Πατρίς Εβρά, αναφορικά με τα σχόλιά που έκανε για τον νεαρό τεχνικό, σημειώνοντας πως ελπίζει αυτά να οφείλονται σε... χακερ.

«Ελπίζω η ιστορία του Πολ Σκόουλς στο Instagram να είναι ψεύτικη, ελπίζω να τον χάκαραν, αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν με εκπλήσσει αυτό από τον Σκόουλσι».

«Πραγματικά δεν καταλαβαίνω την έλλειψη υποστήριξης προς τον Μάικλ Κάρικ. Είναι ένας από εμάς και τα πάει πολύ καλά. Έχει υπάρξει αρνητική κριτική τόσο από τον Σκόουλσι, όσο και από τον Ρόι Κιν και τον Γκάρι Νέβιλ».

«Με ενοχλεί επειδή θέλουμε να είμαστε στην πρώτη τετράδα, και αυτά τα σχόλια είναι περιττά, αλλά αυτό κάνεις όταν δουλεύεις στην τηλεόραση. Δεν μπορείς να είσαι θετικός, πρέπει πάντα να είσαι αρνητικός», συμπλήρωσε ο παλαίμαχος Γάλλος οπισθοφύλακας.