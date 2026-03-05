Ο Γκάρεθ Μπέιλ μίλησε σε podcast αναφερόμενος στην ομάδα που το 2013 προσέφερε περισσότερα χρήματα από τη Ρεάλ στην Τότεναμ.

Εδώ και χρόνια, ο Γκάρεθ Μπέιλ απολαμβάνει τις... ανέσεις του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή, έχοντας «κρεμάσει» τα παπούτσια του το 2023.

Μετά από μια καριέρα που συνδέθηκε κυρίως με τη Ρεάλ Μαδρίτης, με τη φανέλα της οποίας κατέκτησε τα πάντα, μεταξύ άλλων και 5 Champions League, ο Ουαλός εξτρέμ αποφάσισε να σταματήσει από την ενεργό δράση.

Ωστόσο, τέτοιες μορφές του αθλήματος πάντοτε δίνουν... ατάκες σε συνεντεύξεις τους, και κάτι τέτοιο συνέβη με τον 36χρονο. Μιλώντας στο ''WeAreTheOverlap'', ο Μπέιλ αποκάλυψε πως το 2013 η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προσέφερε στην Τότεναμ περισσότερα χρήματα απ' όσα η Ρεάλ για να τον αποκτήσει.

Ωστόσο η καρδιά του είχε ήδη διαλέξει τη Μαδρίτη. Παράλληλα, ανέφερε πως με το που πάτησε στην πρωτεύουσα της Ισπανίας του έγινε κατανοητό πως προτεραιότητα έχει το Champions League, και όχι το πρωτάθλημα της La Liga.