Οι αστυνομικοί τους οποίους είχε χτυπήσει ο Χάρι Μαγκουάιρ στη Μύκονο ζήτησαν τον αποκλεισμό του από την Premier League.

Κάτι λιγότερο από έξι χρόνια μετά το περιστατικό της Μυκόνου, ο Χάρι Μαγκουάιρ έχασε την έφεση την οποία είχε καταθέσει, με ελληνικό δικαστήριο να τον καταδικάζει σε 15 μήνες φυλάκιση με αναστολή, καθώς και πρόστιμο 1.500 ευρώ.

Σύμφωνα μάλιστα με την Daily Mail, οι αστυνομικοί στους οποίους είχε αντισταθεί ο Άγγλος αμυντικός, ζήτησαν τον αποκλεισμό του από την Premier League! Ο στόπερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καταδικάστηκε για επίθεση, αντίσταση κατά της αρχής και απόπειρα δωροδοκίας, με τους Βρετανούς να αποκαλύπτουν όσα ανέφερε ο δικηγόρος των αστυνομικών, Γιάννης Παραδείσης.

«Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, οι αστυνομικοί που είχαν πέσει θύματα της επίθεσης έδωσαν το παρών περιμένοντας, έστω, μία συγγνώμη από τον κατηγορούμενο. Μια κίνηση σεβασμού απέναντι σε άτομα που απλά έκαναν το καθήκον τους. Καμία συγγνώμη δεν προσφέρθηκε, κάτι που μιλά από μόνο του για τον χαρακτήρα του. Είναι ανεπίτρεπτο αστυνομικοί που κάνουν το καθήκον τους, να αποκομίζουν σωματικές βλάβες στα χέρια ενός δημοσίου προσώπου» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Έλληνας δικηγόρος.

Μάλιστα, το ίδιο δημοσίευμα αποκαλύπτει ότι ο Μαγκουάιρ, που κρίθηκε εντέλει ένοχος, είχε απορρίψει πρόταση εξωδικαστικού συμβιβασμού αντί 50.000 ευρώ...