Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Σίτι: Ασύλληπτη φαουλάρα του Σομποσλάι για το 1-0 (vid)
Ο Σομποσλάι το έκανε ξανά! Αφού είχε φροντίσει να δώσει μια πρώτη γεύση στον κόσμο της Λίβερπουλ με το απίθανο φάουλ που χάρισε τη νίκη κόντρα στην Άρσεναλ, ο Ούγγρος είπε να.. επαναλάβει το έργο σε ακόμα ένα ντέρμπι μπροστά στο κοινό του «Άνφιλντ».
Αυτή τη φορά «θύμα» του ήταν η Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα, με τον 25χρονο μέσο να ζωγραφίζει ακόμα ένα αριστούργημα. Αφού έστησε τη μπάλα αρκετά μέτρα μακριά από την περιοχή, ο Σομποσλάι με απίθανη βολίδα έστειλε τη μπάλα πρώτα στο δοκάρι και μετά στα δίχτυα για το 1-0 των Reds σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα.
PUSKAS PARA SZOBOSZLAI pic.twitter.com/CnjQP0NJLP— Pato Canulli (@PatoCanulli) February 8, 2026
