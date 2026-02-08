Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Σίτι: Ασύλληπτη φαουλάρα του Σομποσλάι για το 1-0 (vid)

Νίκος Κικίδης
Σομπσολάι
Απίθανο φάουλ από έναν «μετρ» του είδους, Ντομινίκ Σομποσλάι, ο οποίος με αριστοτεχνική εκτέλεση άνοιξε για τη Λίβερπουλ το σκορ στο «Άνφιλντ» κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Σομποσλάι το έκανε ξανά! Αφού είχε φροντίσει να δώσει μια πρώτη γεύση στον κόσμο της Λίβερπουλ με το απίθανο φάουλ που χάρισε τη νίκη κόντρα στην Άρσεναλ, ο Ούγγρος είπε να.. επαναλάβει το έργο σε ακόμα ένα ντέρμπι μπροστά στο κοινό του «Άνφιλντ».

Αυτή τη φορά «θύμα» του ήταν η Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα, με τον 25χρονο μέσο να ζωγραφίζει ακόμα ένα αριστούργημα. Αφού έστησε τη μπάλα αρκετά μέτρα μακριά από την περιοχή, ο Σομποσλάι με απίθανη βολίδα έστειλε τη μπάλα πρώτα στο δοκάρι και μετά στα δίχτυα για το 1-0 των Reds σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     