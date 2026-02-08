Απίθανο φάουλ από έναν «μετρ» του είδους, Ντομινίκ Σομποσλάι, ο οποίος με αριστοτεχνική εκτέλεση άνοιξε για τη Λίβερπουλ το σκορ στο «Άνφιλντ» κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Σομποσλάι το έκανε ξανά! Αφού είχε φροντίσει να δώσει μια πρώτη γεύση στον κόσμο της Λίβερπουλ με το απίθανο φάουλ που χάρισε τη νίκη κόντρα στην Άρσεναλ, ο Ούγγρος είπε να.. επαναλάβει το έργο σε ακόμα ένα ντέρμπι μπροστά στο κοινό του «Άνφιλντ».

Αυτή τη φορά «θύμα» του ήταν η Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα, με τον 25χρονο μέσο να ζωγραφίζει ακόμα ένα αριστούργημα. Αφού έστησε τη μπάλα αρκετά μέτρα μακριά από την περιοχή, ο Σομποσλάι με απίθανη βολίδα έστειλε τη μπάλα πρώτα στο δοκάρι και μετά στα δίχτυα για το 1-0 των Reds σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα.