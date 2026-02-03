Ρομέρο: «Ντροπιαστικό το ότι είχαμε μόνο έντεκα παίκτες διαθέσιμους»
Η Τότεναμ κατάφερε να πάρει μία παλικαρίσια ισοπαλία ενάντια στη Μάντσεστερ Σίτι, παρότι αγωνίστηκε με πολλές απουσίες. Κάτι που έφερε το ξέσπασμα του Κριστιάν Ρομέρο στα social media... Ο Αργεντινός αμυντικός έγραψε πως «ήθελα να είμαι διαθέσιμος να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου παρότι δεν ένιωθα καλά, ειδικά από τη στιγμή που είχαμε μόνο έντεκα παίκτες διαθέσιμους - απίστευτο αλλά αληθινό και ντροπιαστικό», σχολιάζοντας με καυστικό τρόπο την έλλειψη βάθους στο ρόστερ του κλαμπ.
Η ομάδα του Τόμας Φρανκ αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα απουσιών λόγω τραυματισμών, με παίκτες όπως ο Μάντισον, ο Ριτσάρλισον, ο Ντέιβις, ο Κουλουσέφσκι, ο Μπέργκβαλ, ο Κουντούς και ο Πόρο να είναι νοκ άουτ. Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, αποκτήθηκαν από τους Spurs δύο ποδοσφαιριστές, με τον Γκάλαχερ να έρχεται από την Ατλέτικο Μαδρίτης και τον Σόουζα από τη Σάντος.
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο αρχηγός της Τότεναμ εξαπολύει πυρά κατά του κλαμπ, καθώς πριν από περίπου έναν μήνα είχε αφήσει αιχμές για τη διοίκηση, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «σε τέτοιες στιγμές, θα έπρεπε άλλοι άνθρωποι να βγουν μπροστά και να μιλήσουν. Αλλά δεν το κάνουν, όπως συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια. Εμφανίζονται μόνο όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, για να πουν μερικά ψέματα».
Tottenham Hotspur captain Cristian Romero says it is 'unbelievable but true and disgraceful' that Spurs 'only had 11 players available' for the game against Manchester City 😳 pic.twitter.com/4wZuQGBGR0— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 2, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.