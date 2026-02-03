Ο Κριστιάν Ρομέρο ξέσπασε μέσω social media για τη... λειψανδρία στο ρόστερ της Τότεναμ.

Η Τότεναμ κατάφερε να πάρει μία παλικαρίσια ισοπαλία ενάντια στη Μάντσεστερ Σίτι, παρότι αγωνίστηκε με πολλές απουσίες. Κάτι που έφερε το ξέσπασμα του Κριστιάν Ρομέρο στα social media... Ο Αργεντινός αμυντικός έγραψε πως «ήθελα να είμαι διαθέσιμος να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου παρότι δεν ένιωθα καλά, ειδικά από τη στιγμή που είχαμε μόνο έντεκα παίκτες διαθέσιμους - απίστευτο αλλά αληθινό και ντροπιαστικό», σχολιάζοντας με καυστικό τρόπο την έλλειψη βάθους στο ρόστερ του κλαμπ.

Η ομάδα του Τόμας Φρανκ αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα απουσιών λόγω τραυματισμών, με παίκτες όπως ο Μάντισον, ο Ριτσάρλισον, ο Ντέιβις, ο Κουλουσέφσκι, ο Μπέργκβαλ, ο Κουντούς και ο Πόρο να είναι νοκ άουτ. Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, αποκτήθηκαν από τους Spurs δύο ποδοσφαιριστές, με τον Γκάλαχερ να έρχεται από την Ατλέτικο Μαδρίτης και τον Σόουζα από τη Σάντος.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο αρχηγός της Τότεναμ εξαπολύει πυρά κατά του κλαμπ, καθώς πριν από περίπου έναν μήνα είχε αφήσει αιχμές για τη διοίκηση, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «σε τέτοιες στιγμές, θα έπρεπε άλλοι άνθρωποι να βγουν μπροστά και να μιλήσουν. Αλλά δεν το κάνουν, όπως συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια. Εμφανίζονται μόνο όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, για να πουν μερικά ψέματα».