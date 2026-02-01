Η Σίτι προηγήθηκε 2-0, αλλά η Τότεναμ με αντεπίθεση διαρκείας απέσπασε ισοπαλία 2-2 και έστειλε την Άρσεναλ στο +6.

H Σίτι για 45 λεπτά περνούσε το πιο εύκολο φετινό της απόγευμα στην Premier League, αλλά ένα εφιαλτικό 2ο ημίχρονο την έφερε στο -6 από την Άρσεναλ και πιο μακριά από τον τίτλο. Η Τότεναμ με έναν εντυπωσιακό restart απέσπασε ισοπαλία 2-2 και έκανε δώρο στους Gunners.

Με αποδοκιμασίες ολοκληρώθηκε το α' μέρος στο Λονδίνο, με τους οπαδούς της Τότεναμ να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την κάκιστη εικόνα της ομάδας τους. Δεν ήταν τόσο το 2-0 της Σίτι, αλλά η απουσία συγκέντρωσης και προσπάθειας των γηπεδούχων, οι οποίοι έκαναν πολύ εύκολο το έργο των παικτών του Πεπ. Η Μάντσεστερ δεν εντυπωσίασε, απλά κυκλοφόρησε ιδανικά την μπάλα, εκμεταλλεύθηκε τις ευκαιρίες και πέτυχε εύκολα δυο γκολ. Μόλις στο 11ο λεπτό ο Τσερκί με ωραίο τελείωμα από ασίστ του Χάαλαντ πέτυχε το 1-0. Ο Νορβηγός είχε τις στιγμές του, αλλά δε βρήκε δίχτυα. Ωστόσο, η Σίτι πήγε στα αποδυτήρια με ένα ακόμα τέρμα. Ο Σίλβα έκανε την πάσα και ο Σεμένιο με ιδανικό τελείωμα πέτυχε το 2-0.

Ωστόσο, η Τότεναμ παρουσιάστηκε μεταμορφωμένη, πίεση, εξαιρετική κυκλοφορία, εμπνεύσεις, δεν άφησε περιθώρια στη Σίτι να κάνει το παιχνίδι της. Ο Ουντότζι έχασε τεράστια ευκαιρία να ισοφαρίσει στο 51', ενώ δυο λεπτά αργότερα ήρθε το γκολ. Εξαιρετική ενέργεια του Σολάνκε, η μπάλα βρήκε στον Γκουέχι και με αυτογκόλ του παίκτη της Σίτι ήρθε το 2-1. Η Τότεναμ πίεζε διαρκώς, έβγαζε στο ματς αρκετή ενέργεια και στο 70' ο κορυφαίος των Spurs, ο Σολάνκε με απίθανο τακούνι πέτυχε το 2-2. Tίποτα δεν άλλαξε μέχρι το τέλος, η Σίτι προσπάθησε για το γκολ νίκης, αλλά μάταια...