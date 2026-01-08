Τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο για τη λονδρέζικη ομάδα και ο αρχηγός της άνοιξε... διαμάχη με τη διοίκηση.

Ακόμη μια ήττα, την 8η στο φετινό αγγλικό πρωτάθλημα υπέστη η ομάδα του Τόμας Φρανκ, καθώς στο τελευταίο του ματς με τη φανέλα της Μπόρνμουθ (και ανήμερα των γενεθλίων του) ο Αντουάν Σεμένιο χάρισε στις καθυστερήσεις τη νίκη (3-2, 7/1) στα «Κεράσια».

Η Τότεναμ δε λέει να...σηκώσει κεφάλι το τελευταίο διάστημα, και η κατάσταση συνεχώς επιδεινώνεται, με πρόσφατο παράδειγμα το γεγονός πως ο τεχνικός της εθεάθη να κρατάει ένα... ποτηράκι καφέ με το σήμα της Άρσεναλ, δηλώνοντας πάντως πως προφανώς δεν το είχε αντιληφθεί.

Οι φίλοι της ομάδας είναι έξαλλοι με το όλο κλίμα, με τον αρχηγό των ''Spurs'', Κριστιάν Ρομέρο να παίρνει θέση και να απολογείται. Αφού εξήγησε πως οι πρώτοι που ευθύνονται για την εικόνα είναι οι ποδοσφαιριστές, ο Αργεντίνος άνοιξε... πυρ προς την διοίκηση.

«Ζητούμε συγγνώμη από όλους τους οπαδούς που μας ακολουθούν παντού, που είναι πάντα εκεί και θα συνεχίσουν να είναι. Είμαστε υπεύθυνοι, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Είμαι ο πρώτος. Αλλά θα συνεχίσουμε να το αντιμετωπίζουμε και να προσπαθούμε να ανατρέψουμε την κατάσταση, για εμάς και για τον σύλλογο.

Σε τέτοιες στιγμές, θα έπρεπε άλλοι άνθρωποι να βγουν μπροστά και να μιλήσουν. Αλλά δεν το κάνουν, όπως συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια. Εμφανίζονται μόνο όταν τα πράγματα πηγαίνουν καλά, για να πουν μερικά ψέματα.

Θα μείνουμε εδώ, θα δουλέψουμε, θα μείνουμε ενωμένοι και θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να αλλάξουμε τα πράγματα. Ειδικά σε τέτοιες στιγμές, το να σιωπάς, να δουλεύεις σκληρότερα και να προχωράς όλοι μαζί μπροστά, είναι μέρος του ποδοσφαίρου».