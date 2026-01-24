Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Οι έξι αλλαγές του Κάρικ που βελτιώνουν τα πράγματα
Η... αύρα του Μάικλ Κάρικ μίλησε με το «καλησπέρα» στον κόκκινο πάγκο του Μάντσεστερ, καθώς το περασμένο Σάββατο (17/1) η Γιουνάιτεντ πήρε το ντέρμπι της πόλης, κερδίζοντας κατά κράτος τη Σίτι με 2-0.
Ο κάποτε σπουδαίος μέσος των «κόκκινων διαβόλων» δεν αρνήθηκε την πρόταση να αναλάβει, έστω και ως υπηρεσιακός, τον δύσκολο αυτό πάγκο και να βγάλει την αγαπημένη του ομάδα από τον... βούρκο που βρίσκεται, με σειρά κακών εμφανίσεων και ανεπιτυχών αποτελεσμάτων.
Φυσικά, κάθε αλλαγή φέρνει... αλλαγές. Έτσι και στην περίπτωση του 44χρονου τεχνικού, φέρεται πως έχει αρχίσει να κάνει μια σειρά από διαφοροποιήσεις, έξι για την ακρίβεια, όπως μετέδωσε ρεπόρτερ των ''Red Devils'', προκειμένου να βελτιωθούν καταστάσεις και να κερδίσει τους ποδοσφαιριστές του. Η πρώτη, αφορά την προπόνηση, η οποία έχει μειωθεί σε διάρκεια αλλά έχει αυξηθεί σε ένταση. Παράλληλα, δίνεται εστίαση και στην ατομική των παικτών, ούτως ώστε να υπάρξει και εκεί η απαραίτητη βελτίωση.
Ο ίδιος φτάνει αρκετά νωρίτερα στο «Όλντ Τράφορντ», κάτι που σχολιάστηκε και από τα βρετανικά μέσα, ενώ δίνει το «παρών» και στα παιχνίδια των Ακαδημιών, θέλοντας έτσι να έχει μια σφαιρική εικόνα για το κλαμπ. Οι δυο σημαντικότερες αλλαγές όμως έχουν να κάνουν με τις διαπροσωπικές σχέσεις.
Αρχικά, ο Κάρικ ενεργοποίησε ξανά τον Κόμπι Μέινου, καθώς ο νεαρός είχε... εξαφανιστεί από τον Ρούμπεν Αμορίμ, σε σημείο να ζητάει επίμονα μεταγραφή ή δανεισμό. Ο νέος του προπονητής όμως, πιστεύει πολύ σε αυτόν και στο γεγονός πως έχει το DNA του συλλόγου. Τέλος, ο 44χρονος αφιερώνει χρόνο ώστε να μιλήσει με τους παίκτες του μετά το φινάλε των παιχνιδιών, κάτι που δεν συνέβαινε επί Αμορίμ.
🚨 | The SIX changes Michael Carrick has made at Manchester United:— (fan) Frank 🧠🇾🇪 (@FrankEra_) January 22, 2026
- Shorter, higher-intensity training
- A focus on individual work
- Arriving later at Old Trafford
- Talking to the squad after full-time
- Restoring faith in Mainoo
- Attending Academy games
[@StevenRailston] pic.twitter.com/lIS9YGP5oY
