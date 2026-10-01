Νέα και ιδιαίτερα σοβαρή διάσταση αποκτά η υπόθεση των οικονομικών παραβάσεων που αποδίδονται στη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς ο πρόεδρος του συλλόγου, Καλντούν Αλ Μουμπάρακ, διαθέτει διπλωματική ασυλία στη Μεγάλη Βρετανία.

Η υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι αποκτά πλέον διαστάσεις που ξεπερνούν τα όρια του ποδοσφαίρου. Η διπλωματική ασυλία του προέδρου της, Καλντούν Αλ Μουμπάρακ, δημιουργεί ένα σύνθετο νομικό σκηνικό, την ώρα που ο αγγλικός σύλλογος βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές οικονομικές κατηγορίες και προετοιμάζεται για μια κρίσιμη μάχη σε πολλαπλά μέτωπα.

Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Άμπου Ντάμπι, ο οποίος βρίσκεται στην προεδρία της Σίτι από το 2008, εντάχθηκε το 2020 στον επίσημο κατάλογο αναγνωρισμένων διπλωματών του Ηνωμένου Βασιλείου. Το συγκεκριμένο καθεστώς του παρέχει προστασία από ποινική δίωξη στη χώρα, ενώ καλύπτει σε μεγάλο βαθμό και αστικές αξιώσεις.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά την απόφαση ανεξάρτητης επιτροπής της Premier League, η οποία έκρινε τη Μάντσεστερ Σίτι ένοχη για σοβαρές παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών. Σύμφωνα με τα ευρήματά της, ο σύλλογος απέκρυψε την πραγματική εικόνα των οικονομικών του από ελεγκτές και ποδοσφαιρικές αρχές, με σκοπό την παράκαμψη των περιορισμών δαπανών κατά την περίοδο 2009-2018.

Η Σίτι απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες και έχει καταστήσει σαφές ότι θα προσβάλει την απόφαση. Ο διευθύνων σύμβουλος Φεράν Σοριάνο υποστηρίζει ότι η υπόθεση στηρίζεται σε έναν ψευδή ισχυρισμό: ότι χρήματα των ιδιοκτητών διοχετεύθηκαν κρυφά στον σύλλογο μέσω χορηγών από το Άμπου Ντάμπι. Κατά τη θέση του συλλόγου, έχουν προσκομιστεί στοιχεία που αποκλείουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Τα ευρήματα της επιτροπής, εφόσον διατηρηθούν, ενδέχεται να ανοίξουν ένα πολύ ευρύτερο νομικό μέτωπο. Άλλοι σύλλογοι της Premier League θα μπορούσαν να εξετάσουν αστικές αξιώσεις, εφόσον θεωρήσουν ότι υπέστησαν ζημία εξαιτίας των ενεργειών της Σίτι, ενώ νομικοί επισημαίνουν ότι δεν αποκλείεται να εξεταστεί το ενδεχόμενο ποινικής έρευνας από τις αρμόδιες βρετανικές αρχές.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο αποκτά βαρύτητα η διπλωματική ιδιότητα του Αλ Μουμπάρακ. Η ασυλία του παρέχει πλήρη προστασία από ποινική δίωξη στη Βρετανία και, υπό προϋποθέσεις, προστασία έναντι αστικών αγωγών που σχετίζονται με την άσκηση των επίσημων καθηκόντων του. Νομικά, ωστόσο, θα μπορούσε να προκύψει διαφωνία ως προς το αν συγκεκριμένες ενέργειες συνδέονται με τη διπλωματική του ιδιότητα ή αποτελούν αμιγώς ιδιωτικές δραστηριότητες.

Η νομική σημασία της υπόθεσης έγκειται στο γεγονός ότι το καθεστώς ασυλίας του θα μπορούσε να καταστήσει πιο σύνθετη οποιαδήποτε μελλοντική διαδικασία στην οποία θα επιχειρούνταν να εμπλακεί προσωπικά.

Παράλληλα, η ανεξάρτητη επιτροπή έκρινε ότι η Σίτι χρησιμοποίησε ιδιωτική εταιρεία υπό τον έλεγχο του ιδιοκτήτη της, Σεΐχη Μανσούρ, προκειμένου να ενισχυθούν σημαντικά ποσά που εμφανίζονταν ως έσοδα από νόμιμες εμπορικές χορηγίες. Ωστόσο, ο σύλλογος αμφισβητεί ευθέως αυτή την εκδοχή.

Η υπόθεση ξεπερνά πλέον τα στενά όρια του ποδοσφαίρου. Ο Αλ Μουμπάρακ κατέχει κομβικές θέσεις στο Άμπου Ντάμπι και είναι επικεφαλής της Mubadala, ενώ βρίσκεται στο επίκεντρο των οικονομικών σχέσεων Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το αποτέλεσμα της δικαστικής και πειθαρχικής διαμάχης παραμένει ανοικτό. Εκείνο που αλλάζει είναι το εύρος της υπόθεσης: από μια διαμάχη γύρω από τους οικονομικούς κανονισμούς της Premier League, η υπόθεση αγγίζει πλέον ζητήματα εταιρικής ευθύνης, διπλωματικής ασυλίας και σχέσεων μεταξύ δύο κρατών.