Σε μία σπάνια, αλλά και αποκαλυπτική συντέυξη προχώρησε ο θρυλικός, πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, εκφράζοντας τους φόβους για την άνοια.

Στα 84 του χρόνια, ο εμβληματικός Σερ Άλεξ Φέργκιουσον που σπάνια παραχωρεί συνεντεύξεις, αποκάλυψε τις προσωπικές του ανησυχίες, ενώ μίλησε και για την αείμνηστη σύζυγό του, Κάθι.

Πιο αναλυτικά, μιλώντας στην εφημερίδα «The Observer», ο προπονητής ο οποίος συνέδεσε όσο κανένας άλλος το όνομά του με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αποκάλυψε πως φοβάται ιδιαίτερα την άνοια, εξηγώντας πως αν και είναι κυριώς γνωστός για την εξαιρετική του πορεία στους πάγκους, πριν υπήρξε και επαγγελματίας ποδοσφαιριστής για 17 χρόνια, κατά τα οποία συνήθιζε να κάνει πολλές κεφαλιές.

Όλη αυτή του την αναστάτωση, την αποδίδει σε μελέτες που έχουν διαπιστώσει ότι οι πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιριστές έχουν σημαντικά αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν άνοια, με τις κεφαλιές και τα επαναλαμβανόμενα χτυπήματα της μπάλας στο κεφάλι να συνδέονται με το ζήτημα.

«Κι εγώ ανησυχώ γι’ αυτό, επειδή έκανα πολλές κεφαλιές. Όλοι οι ποδοσφαιριστές έκαναν. Η άνοια είναι μια πρόκληση για οποιονδήποτε μεγαλώνει. Ανησυχείς πολύ γι’ αυτό. Πάντα λέω στον εαυτό μου: “Είμαι 84 (γελώντας). Αν φτάσω τα 85, θα είμαι εντάξει”», ανέφερε.

Ωστόσο, ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον τόνισε πως αντλεί παρηγοριά από τον Τζέικ ΛαΜότα, τον θρυλικό πυγμάχο που υποδύθηκε ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο στην ταινία «Raging Bull» του Μάρτιν Σκορσέζε. Ο ΛαΜότα έδωσε 106 αγώνες στην καριέρα του, αλλά έζησε μέχρι την ηλικία των 95 ετών.

Sir Alex Ferguson admits dementia fears as Man Utd icon opens up in rare interview https://t.co/jwcAL3BorY — Mirror Football (@MirrorFootball) October 4, 2026

Ο πρώην προπονητής της Γιουνάιτεντ έχει ήδη έρθει αντιμέτωπος με την ασθένεια, λόγω του αδερφού του, ο οποίος πάσχει από άνοια. Μιλώντας για τον αυτόν, ο Σερ Άλεξ δήλωσε:

«Με αναγνωρίζει, κάτι που είναι υπέροχο».

Στη συνέχεια, μίλησε και για την σύζυγό του, η οποία έχει φύγει από τη ζωή.

«Πενήντα εννέα χρόνια είναι πολύς καιρός. Η Κάθι ήταν πολύ θρησκευόμενη και πάντα θεωρούσε τον εαυτό της σύζυγο και μητέρα. Ποτέ δεν αναμίχθηκε στη ζωή μου ως μάνατζερ. Ποτέ δεν παραπονέθηκε γι' αυτό, επειδή ήξερε ότι ήταν η δουλειά μου. Μια φανταστική σύζυγος».