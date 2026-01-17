Ήρθε και τα άλλαξε όλα με το... καλημέρα! Η Γιουνάιτεντ στο ντεμπούτο του Κάρικ ήταν σαφώς ανώτερη από τη Σίτι και επικράτησε 2-0 στο «Ολντ Τράφορντ» χάρη στα γκολ των Μπεμό και Ντόργκου, ενώ τρία τέρματα δεν μέτρησαν ως οφσάιντ!

Στο πρώτο ντέρμπι του Μάντσεστερ για το 2026 η Γιουνάιτεντ ήταν απόλυτη κυρίαρχος, επικρατώντας με 2-0 της άνευρης Σίτι στο «Όλντ Τράφορντ» για την 22η αγωνιστική, νίκη που την ανέβασε -προσωρινά- στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα (35β.), δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία στην Άρσεναλ με νίκη επί της Φόρεστ (17/1, 19:30) να ξεφύγει στο... +9 από την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Στο ντεμπούτο του Μάικλ Κάρικ στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων», οι ποδοσφαιριστές του ήταν συγκλονιστικοί, είδαν τρία γκολ τους να ακυρώνονται (δυο στο πρώτο μέρος και ένα στο φινάλε του ματς) αλλά πήραν αυτό που άξιζαν με τα γκολ των Μπεμό (65'), Ντοργκού (76').

Δοκάρι και... επόπτης σταμάτησαν την κόκκινη ορμή

Μόλις στο 3ο λεπτό οι γηπεδούχοι λίγο έλειψαν να πάρουν κεφάλι στο σκορ, όμως η κοντινή κεφαλιά του Μαγκουάιρ ύστερα από εκτέλεση κόρνερ σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Ο ρυθμός ήταν καταιγιστικός στο ξεκίνημα, με τη Σίτι να κάνει αισθητή την παρουσία της με την συμπλήρωση 15 λεπτών, όταν ο Μπερνάρντο Σίλβα αστόχησε από κοντά με κεφαλιά.

Λίγο αργότερα (22') ήρθε και η δεύτερη σπουδαία στιγμή των πρώτων 45 λεπτών, με τον Ντοργκού από κοντινή απόσταση να βλέπει τον Ντοναρούμα να αποκρούει το τελείωμά του. Το σύνολο του Κάρικ ήταν εμφανώς πιο απειλητικό, σκοράροντας μάλιστα στο 34' με τον Ντιαλό, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ, σε μια αρκετά οριακή φάση. Τρία λεπτά μετά (37'), ο Μαξ Αλέιν έκανε την κεφαλιά μετά από κόρνερ του Φόντεν, όμως Λάμενς και Νταλότ κατόρθωσαν να διώξουν πριν η μπάλα περάσει την γραμμή της εστίας.

Κάτι που κατάφερε στο 41' ο Μπρούνο Φερνάντες, που κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας των «πολιτών», περνώντας και τον Ντοναρούμα, όμως και πάλι ο επόπτης σήκωσε ψηλά το σημαιάκι.

Ποδοσφαιρική δικαιοσύνη με Μπεμό - Ντοργκού

Όπως στο πρώτο, έτσι και στο δεύτερο ημίχρονο η Γιουνάιτεντ εμφανίστηκε πιο «φρέσκια», αρχικά απειλώντας με ένα παράλληλο γύρισμα του Νταλότ που πέρασε ανεκμετάλλευτο (46'). Στο 57ο λεπτό ο Κασεμίρο έχασε μοναδική ευκαιρία για να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του. Ο Ντοναρούμα απέκρουσε σουτ του Ντιαλό και ο Βραζιλιάνος με τον Ιταλό στο... έλεός του, έκανε κάκιστο τελείωμα, με τον «Τζίτζι» να διώχνει σε κόρνερ.

Ο υψηλόσωμος κίπερ στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και στο 63', όταν ο Μπεμό βρέθηκε ολομόναχος μετά από σέντρα του Μπρούνο, αλλά είδε τον αντίπαλό του να διώχνει. Δύο λεπτά (65') μετά όμως, δεν είχε απάντηση. Ο Μπεμό βρέθηκε ξανά σε θέση βολής, και πάλι από πάσα του Φερνάντες, και αυτή τη φορά με διαγώνιο σουτ νίκησε τον πορτιέρε της Σίτι για το δίκαιο 1-0.

Σαν... καμικάζι, οι «κόκκινοι διάβολοι» συνέχισαν την πίεση και βρήκαν δεύτερο γκολ στο 76'. Ωραία ενέργεια από τα δεξιά και τον Νταλότ, ο Ντοργκού πετάχτηκε στην καρδιά της γαλάζιας άμυνας και με προβολή σημείωσε το 2-0, μέσα σε χαμό στο «Όλντ Τράφορντ». Μάλιστα, με την συμπλήρωση των 90', ο Ντιαλό λίγο έλειψε να γράψει το 3-0, αλλά το τελείωμά του σταμάτησε στο δοκάρι του Ντοναρούμα!

Για... φινάλε, είχαμε ένα ακόμη ακυρωθέν γκολ των γηπεδούχων, το οποίο πέτυχε στο 90'2' και δευτερόλεπτα μετά την είσοδό του στο ματς ο Μάουντ, χωρίς ωστόσο να χαλάσει το πάρτι στο «Θέατρο των Ονείρων».

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Μάικλ Κάρικ): Λάμενς, Νταλότ, Μαγκουάιρ, Μαρτίνεζ, Σο (90'+1' Χεβεν), Κασεμίρο (81΄ Ουγκάρτε), Μπρούνο Φερνάντες (90' +1' Μάουντ), Μέινου, Ντοργκού, Ντιαλό, Μπεμό (71' Κούνια).

Μάντσεστερ Σίτι (Πεπ Γκουαρδιόλα): Ντοναρούμα, Λιούις, Κουσάνοφ, Αλέιν (46' Ο' Ράιλι), Άκε, Ρόδρι, Μπερνάρντο Σίλβα (80' Ράιντερς), Φόντεν (46' Τσερκί), Ντοκού (80' Αϊτ-Νουρί), Σεμένιο, Χάαλαντ (80' Μουκασα).