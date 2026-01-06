Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ρωτήθηκε για την αποχώρηση του Ρούμπεν Αμορίμ από των πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Πορτογάλο τεχνικό.

O Ρούμπεν Αμορίμ αποχώρησε από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά από 14 μήνες με απογοητευτικά αποτελέσματα με τελευταίο το στραβοπάτημα κόντρα στη Λίντς (1-1) και ο Πεπ Γκουαρδιόλα μίλησε με τα καλύτερα λόγια αφήνοντας αιχμές για τον χρόνο που παίρνουν οι προπονητές στις ομάδες.

Ο Καταλανός τεχνικός στην συνέντευξη Τύπου για τον επερχόμενο αγώνα με την Μπράιτον κλήθηκε να σχολιάσει την αποχώρηση του Πορτογάλου τεχνικού και εξέφρασε τη συμπάθειά του προς τον συνάδελφό του κάνοντας λόγο για έναν εξαιρετικό προπονητή: «Δεν μπορώ να πω τίποτα από σεβασμό προς τους παίκτες και τους θεσμούς της Τσέλσι και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ο Ρούμπεν είναι ένας κορυφαίος προπονητής.

Η απόφαση πάρθηκε από τους ''γείτονές'' μας, αλλά του εύχομαι ό,τι καλύτερο για το μέλλον. Αν δεν έρχονται τα αποτελέσματα, τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Ούτε το παρελθόν ούτε το παρόν. Κάθε προπονητής προσλαμβάνεται για τις ιδέες του και απολύεται για τα αποτελέσματά του».

Ο τεχνικός της Σίτι έμεινε και στις σημαντικές απουσίες που είχαν οι Κόκκινοι Διάβολοι λόγω του Copa Africa: «Μερικές φορές χρειάζεσαι μια διαδικασία και χρόνο. Στη Γιουνάιτεντ, έφεραν τρεις ισοπαλίες εντός έδρας απέναντι στην Έβερτον και την Μπόρνμουθ, οι αντίπαλοι έκαναν εξαιρετική δουλειά, αλλά τα αποτελέσματα αυτά είναι κοντά σε εκείνα της Άρσεναλ.

Οι διαφορές είναι συχνά πολύ μικρές. Στο τελευταίο τους παιχνίδι, η Γιουνάιτεντ είχε πολλές απουσίες και κάποιες φορές είναι δύσκολο να το διαχειριστείς. Όταν σημαντικοί παίκτες δεν είναι διαθέσιμοι, είναι πάντα δύσκολο. Αλλά ο λόγος; Για να είμαι ειλικρινής, δεν τον ξέρω».