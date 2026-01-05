Όλα όσα είπε ο Αμορίμ και ανάγκασαν την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να τον απολύσει

Η συνέντευξη Τύπου του Ρούμπεν Αμορίμ μετά την ισοπαλία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την Λιντς αποτέλεσαν τη σταγόνα που ξεχείλησε το ποτήρι.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ αποτελεί παρελθόν από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την εκτός έδρας ισοπαλία με τη Λιντς να αποτελεί το κύκνειο άσμα του στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων». Η συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε το παιχνίδι στο Έλαντ Ρόουντ ήταν κάτι σαν τη… σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τη διοίκηση του συλλόγου, που αποφάσισε το μεσημέρι της Δευτέρας να τον απολύσει.

Τι όμως είπε ο Πορτογάλος τεχνικός και είχαμε αυτή την εξέλιξη; Είχε σχεδόν ολοκληρώσει τις δηλώσεις του όταν δέχθηκε μία τελευταία ερώτηση. Αφορούσε τη σκυθρωπή του διάθεση στο Κάρινγκτον την Παρασκευή και τα αινιγματικά σχόλια που είχε κάνει στα ΜΜΕ, όταν άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει ρήξη με την ηγεσία της Γιουνάιτεντ και ειδικά με τον αθλητικό διευθυντή, Τζέισον Γουίλκοξ.

Αυτό ήταν… Λες και περίμενε την κατάλληλη πάσα για να ξεσπάσει. «Παρατηρώ ότι λαμβάνετε επιλεκτικές πληροφορίες για τα πάντα», ξεκίνησε, αφήνοντας ξεκάθαρο υπονοούμενο πως αισθάνεται ότι είναι θύμα διαρροών από το εσωτερικό του Όλντ Τράφορντ.

«Ξέρω ότι το όνομά μου δεν είναι Τούχελ, δεν είναι Κόντε, δεν είναι Μουρίνιο, αλλά είμαι ο μάνατζερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και θα είμαι για τους επόμενους 18 μήνες ή όποτε η διοίκηση αποφασίσει να με αλλάξει. Θέλω να τελειώσω με αυτό. Δεν πρόκειται να παραιτηθώ. Θα κάνω τη δουλειά μου μέχρι να έρθει κάποιος άλλος να με αντικαταστήσει. Θέλω απλώς να πω ότι θα είμαι ο μάνατζερ αυτής της ομάδας, όχι απλώς ο προπονητής, και ήμουν ξεκάθαρος σε αυτό. Αυτό θα τελειώσει σε 18 μήνες και μετά όλοι θα προχωρήσουμε. Αυτή ήταν η συμφωνία. Αυτή είναι η δουλειά μου, όχι να είμαι προπονητής», συνέχισε.

Προφανώς, τα όσα είπε δεν άρεσαν και τόσο στον Τζιμ Ράτκλιφ, ο οποίος μπορεί να έχει πει ότι του αρέσει η ειλικρίνεια του Αμορίμ και το γεγονός ότι αισθάνεται ελεύθερος να του πει «πάει να γ@μ!θε!» αν ανακατευτεί με το ποδοσφαιρικό τμήμα, όμως τα χθεσινά λεγόμενά του μάλλον ξεπέρασαν το όριο που είχε θέσει.

Έτσι, το μεσημέρι έγινε γνωστή η απόλυσή του, με τον Ντάρεν Φλέτσερ να είναι ο αντικαταστάτης του.