Ο Ρούμπεν Αμορίμ πρόκειται να αποτελέσει παρελθόν από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προχωράει στην απόλυση του Ρούμπεν Αμορίμ, τερματίζοντας έτσι την 14μηνη θητεία του Ίβηρα τεχνικού στον πάγκο της. Ο ίδιος έχει ήδη ενημερωθεί για τη σχετική απόφαση και το μόνο που εκκρεμεί είναι η ανακοίνωση από την πλευρά του κλαμπ.

Το τελευταίο παιχνίδι του Πορτογάλου ήταν η ισοπαλία (1-1) με τη Λιντς την Κυριακή, αποτέλεσμα που άφησε τους Κόκκινους Διαβόλους στην έκτη θέση της βαθμολογίας στην Premier League έπειτα από 20 αγωνιστικές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ντέιβιντ Όρνσταϊν, ο πρώην μέσος και νυν προπονητής της Κ18 των Άγγλων, Ντάρεν Φλέτσερ, αναμένεται να αναλάβει προσωρινά τα ηνία της ομάδας. Το πρώτο του παιχνίδι θα είναι απέναντι στην Μπέρνλι την ερχόμενη Τετάρτη, ενώ η επιλογή μόνιμου προπονητή αναμένεται να γίνει μέσα στο καλοκαίρι.