Αμορίμ: «Θα μείνω στη Γιουνάιτεντ μέχρι να με... αλλάξουν»

Ο Ρούμπεν Αμορίμ ξέσπασε μετά τις νέες φήμες για το μέλλον του και τόνισε πως δεν σκοπεύει να παραιτηθεί από τη Γιουνάιτεντ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν κατάφερε να κερδίσει ούτε τη Λιντς, αφού αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 στο «Έλαντ Ρόουντ». Ηταν η δεύτερη διαδοχική γκέλα για τους «Κόκκινους» μετά την εντός έδρας ισοπαλία με τη Γουλβς. Η Γιουνάιτεντ έχασε την ευκαιρία να βρεθεί στην τετράδα, ενώ ο ανταγωνισμός μεγαλώνει για την έξοδο στο Champions League. Οι ισορροπίες παραμένουν εύθραυστες για το σύνολο του Ρούμπεν Αμορίμ, με τον Πορτογάλο τεχνικό να τοποθετείται μετά τη λήξη της αναμέτρησης και να αναφέρεται στο μέλλον του στον σύλλογο, το οποίο συχνά τίθεται υπό αμφισβήτηση.

«Γνωρίζω ότι το όνομά μου δεν είναι Κόντε, Τούχελ ή Μουρίνιο, όμως είμαι ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και θα παραμείνω στη θέση μου τουλάχιστον για τους επόμενους 18 μήνες ή έως ότου το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά.

Δεν σκοπεύω να παραιτηθώ. Θα συνεχίσω να κάνω τη δουλειά μου μέχρι να έρθει κάποιος άλλος για να με αντικαταστήσει. Βρίσκομαι εδώ ως προπονητής και κάθε τμήμα του συλλόγου -από τους σκάουτερς έως τον αθλητικό διευθυντή- οφείλει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του», τόνισε χαρακτηριστικά.