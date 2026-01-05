Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επισημοποίησε τη λήξη της συνεργασίας της με τον Ρούμπεν Αμορίμ ύστερα από 14 μήνες.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε ότι θα τραβήξει χωριστούς δρόμους με τον Ρούμπεν Αμορίμ ύστερα από 14 μήνες με απογοητευτικά αποτελέσματα. Οι Κόκκινοι Διάβολοι ανέφεραν ότι είναι η ώρα για μία αλλαγή προκειμένου να σωθεί η χρονιά και να διεκδικήσουν ό,τι καλύτερο μπορούν στις αγωνιστικές της Premier League που απομένουν.

Με την ενημέρωσή τους έκαναν επίσης γνωστό ότι στον πάγκο τους θα βρίσκεται από εδώ και πέρα ο Ντάρεν Φλέτσερ που θα αναλάβει άμεσα καθήκοντα εν όψει του ματς με την Μπέρνλι.

Η ανακοίνωση της ομάδας

«Ο Ρούμπεν Αμορίμ αποχωρεί από τη θέση του προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Αμορίμ είχε αναλάβει τον Νοέμβριο του 2024 και οδήγησε την ομάδα μέχρι τον τελικό του UEFA Europa League στο Μπιλμπάο τον Μάιο.

Με τη Γιουνάιτεντ να βρίσκεται στην έκτη θέση της Premier League, η ηγεσία του συλλόγου αποφάσισε με δισταγμό ότι ήρθε η ώρα για αλλαγή, προκειμένου η ομάδα να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή ευκαιρία για όσο το δυνατόν υψηλότερη θέση στο πρωτάθλημα.

Ο σύλλογος ευχαριστεί τον Ρούμπεν για τη συνεισφορά του και του εύχεται καλή επιτυχία στο μέλλον.

Ο Ντάρεν Φλέτσερ θα αναλάβει την ομάδα στο παιχνίδι απέναντι στην Μπέρνλι την Τετάρτη.»