Ένα σχετικά άγνωστο όνομα στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική σκηνή μοιάζει τη δεδομένη στιγμή ως ο πιθανότερος αντικαταστάτης του Έντσο Μαρέσκα.

Το 2026 έφερε με το... καλημέρα αλλαγές στην τεχνική ηγεσία της Τσέλσι, καθώς ανήμερα της Πρωτοχρονιάς ανακοινώθηκε το «διαζύγιο» με τον Έντσο Μαρέσκα.

Αμφότερες οι πλευρές είχαν τα... παράπονά τους, με την διοίκηση να εστιάζει κυρίως στα αρνητικά αποτελέσματα (2 νίκες στα 9 τελευταία ματς) και τον Ιταλό τεχνικό να αφήνει «αιχμές» για απουσία στήριξης προς το πρόσωπο και την δουλειά του.

Πλέον, οι «μπλε» κοιτάζουν την αντικατάστασή του, η οποία δεν θέλουν να... πάρει αρκετό καιρό, και το νούμερο ένα φαβορί προέρχεται από τη γαλλική λίγκα. Ο λόγος για τον Λίαμ Ροσένιορ, τον προπονητή του Στρασβούργου.

Στα 41 του χρόνια ο γεννημένος στο Λονδίνο αλλά με καταγωγή από τη Σιέρα Λεόνε κόουτς, οδήγησε την ομάδα του στην κορυφή της League Phase του Conference League (16β.), ενώ αυτή τη στιγμή το Στρασβούργο βρίσκεται στην 7η θέση της Ligue 1.

Ο Ροσένιορ ξεκίνησε τα προπονητικά του βήματα ως βοηθός στην Κ23 της Μπράιτον, πριν μεταβεί στην Ντέρμπι Κάουντι. Ακολούθησε μια διετία στη Χαλ και την Championship, ενώ από το καλοκαίρι του 2024 βρίσκεται στον γαλλικό σύλλογο. Έχει συμβόλαιο έως το 2028, όμως τα ρεπορτάζ στο Νησί αναφέρουν πως η Τσέλσι είναι διατεθειμένη να το «σπάσει».

Είναι εξαιρετικός στο να μεταδίδει στους παίκτες του αυτό που θέλει, να τους δίνει κίνητρο, ενώ το «αγαπημένο» του σύστημα είναι το 3-4-2-1.