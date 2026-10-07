Σε ηλικία 39 ετών, ο άλλοτε επιθετικός της Μπαρτσελόνα, Πέδρο, ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Φινάλε στην ποδοσφαιρική του καριέρα, η οποία συνδέθηκε σε μεγάλο βαθμό με την Μπαρτσελόνα, έβαλε και επίσημα την 7η Οκτωβρίου ο Πέδρο Ροντρίγκεθ, μέσω ανάρτησης στους προσωπικούς λογαριασμούς του στα social media.

Ο 39χρονος στράικερ που μεταξύ άλλων κατέκτησε το Μουντιάλ του 2010 με την Εθνική Ισπανίας και 3 Champions League με την Μπάρτσα, αποφάσισε να βάλει τέλος στην σπουδαία καριέρα του, όντας κατά γενική ομολογία ένας από τους πιο υποτιμημένους της θέσης του.

Γεννημένος στην Τενερίφη το 1987, ο Πεδρίτο γρήγορα αποτέλεσε μέλος των Ακαδημιών των Μπλαουγκράνα, ενώ από το 2008 αποτέλεσε μέλος της πρώτης ομάδας. Έως και το 2015, όπου έφυγε για την Τσέλσι, πέτυχε 99 γκολ και έδωσε 61 ασίστ σε 321 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Ακολούθησαν οι Μπλε του Λονδίνου με 43 γκολ και 26 ασίστ (206 ματς), ενώ το 2020 έφυγε για την Ιταλία και τη Ρόμα. Εκεί, μέτρησε 6 γκολ και 7 ασίστ σε 40 παιχνίδια. Το 2021 άλλαξε στρατόπεδο στην Αιώνια πόλη καθώς πήρε μεταγραφή στη Λάτσιο, που αποτέλεσε και τον τελευταίο σταθμό της καριέρας του, με απολογισμό 39 γκολ και 19 ασίστ (209 αγώνες).

Το συγκινητικό βίντεο και η λεζάντα:

«Νιώθω ότι έφτασε η στιγμή.

Η στιγμή να κάνω ένα βήμα μπροστά και να ξεκινήσω ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου.

Φεύγω περήφανος που έζησα το όνειρό μου και για όλους τους ανθρώπους που στάθηκαν στο πλευρό μου για να το κάνουν πραγματικότητα.

Σε ευχαριστώ, ποδόσφαιρο, που με έκανες τόσο ευτυχισμένο».