Όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος, οι δυο πλευρές αποφάσισαν να πάρουν χωριστούς δρόμους και οι «μπλε» θα ξεκινήσουν αναζήτηση νέου τεχνικού!

Με πολύ γρήγορους και οριστικούς εν τέλει ρυθμούς εξελίχθηκε η υπόθεση Έντσο Μαρέσκα, καθώς ο Ιταλός αποτελεί οριστικά παρελθόν από τον πάγκο της Τσέλσι.

Ήδη από το απόγευμα της 31ης Δεκεμβρίου υπήρξαν δημοσιεύματα στο Νησί που έκαναν λόγο για τεταμένο κλίμα εντός των «τειχών» στον Λονδρέζικο σύλλογο, ενώ σήμερα Πρωτοχρονιά κανονίστηκε έκτακτο μίτινγκ των εμπλεκόμενων πλευρών.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, καθώς και ο Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο, Μαρέσκα και διοίκηση των «μπλε» κατέληξαν σε... Πρωτοχρονιάτικο διαζύγιο, το οποίο μάλιστα δεν άργησε να ανακοινωθεί και επίσημα.

Έτσι, η Τσέλσι θα μπει σε διαδικασία αναζήτησης προπονητή, με τον Τσάβι ήδη να έχει μπει στα...ρεπορτάζ του συλλόγου. Με τον Μαρέσκα στο «τιμόνι» οι Λονδρέζοι κατέκτησαν το Conference League της περασμένης σεζόν, καθώς και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του καλοκαιριού.