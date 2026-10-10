Πάλμερ: Επέκταση του συμβολαίου με την Τσέλσι μέχρι το 2034
Η Τσέλσι συνεχίσει να χτίζει το μέλλον της με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς ο Κόουλ Πάλμερ επέκτεινε τη συνεργασία του με τους «μπλε» του Λονδίνου υπογράφοντας νέο συμβόλαιο που τον κρατά στο «Στάμφορντ Μπριτζ» μέχρι το καλοκαίρι του 2034.
Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην στρατηγική της διοίκησης να «δέσει» τον βασικό κορμό της ομάδας, καθώς μέσα στο 2026 ανάλογες επεκτάσεις συμβολαίων πραγματοποίησαν επίσης και ο αρχηγός Ρις Τζέιμς αλλά και ο Μουαζές ΚαΪσέδο, ο Ζοάο Πέδρο και ο Πέδρο Νέτο.
We’re delighted to announce that Cole Palmer has signed a new contract until 2034. ✍️💙— Chelsea FC (@ChelseaFC) October 10, 2026
Ο 24χρονος Άγγλος διανύει πλέον την 3η του χρονιά ως παίκτης της Τσέλσι, έχοντας πάρει μεταγραφή από την Μάντσεστερ Σίτι το καλοκαίρι του 2023. Η εξέλιξη του ήταν ραγδαία, κερδίζοντας μια θέση στην ελίτ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.
Στην τρέχουσα σεζόν ο επιθετικός της Τσέλσι έχει καταφέρει να βρει δίχτυα 4 φορές συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις. Συγκεκριμένα, έχει σημειώσει 1 γκολ απέναντι στη Φούλαμ στην Premier League και 3 σε αναμετρήσεις του EFL Cup. Θυμίζουμε επίσης, πως τη σεζόν 2024-2025 κατέκτησε με τους «μπλε» το Conference League, όπου μάλιστα στον μεγάλο τελικό απέναντι στην Ρεάλ Μπέτις αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα εφόσον μοίρασε δύο ασιστ, βοηθώντας την ομάδα του να πανηγυρίσει τον τίτλο.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.