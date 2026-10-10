Ο 24χρονος επιθετικός Κόουλ Πάλμερ ανανέωσε το συμβόλαιο του με την Τσέλσι η οποία τον «έδεσε» μέχρι το καλοκαίρι του 2034.

Η Τσέλσι συνεχίσει να χτίζει το μέλλον της με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς ο Κόουλ Πάλμερ επέκτεινε τη συνεργασία του με τους «μπλε» του Λονδίνου υπογράφοντας νέο συμβόλαιο που τον κρατά στο «Στάμφορντ Μπριτζ» μέχρι το καλοκαίρι του 2034.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στην στρατηγική της διοίκησης να «δέσει» τον βασικό κορμό της ομάδας, καθώς μέσα στο 2026 ανάλογες επεκτάσεις συμβολαίων πραγματοποίησαν επίσης και ο αρχηγός Ρις Τζέιμς αλλά και ο Μουαζές ΚαΪσέδο, ο Ζοάο Πέδρο και ο Πέδρο Νέτο.

We’re delighted to announce that Cole Palmer has signed a new contract until 2034. ✍️💙 — Chelsea FC (@ChelseaFC) October 10, 2026

Ο 24χρονος Άγγλος διανύει πλέον την 3η του χρονιά ως παίκτης της Τσέλσι, έχοντας πάρει μεταγραφή από την Μάντσεστερ Σίτι το καλοκαίρι του 2023. Η εξέλιξη του ήταν ραγδαία, κερδίζοντας μια θέση στην ελίτ του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Στην τρέχουσα σεζόν ο επιθετικός της Τσέλσι έχει καταφέρει να βρει δίχτυα 4 φορές συνολικά σε όλες τις διοργανώσεις. Συγκεκριμένα, έχει σημειώσει 1 γκολ απέναντι στη Φούλαμ στην Premier League και 3 σε αναμετρήσεις του EFL Cup. Θυμίζουμε επίσης, πως τη σεζόν 2024-2025 κατέκτησε με τους «μπλε» το Conference League, όπου μάλιστα στον μεγάλο τελικό απέναντι στην Ρεάλ Μπέτις αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα εφόσον μοίρασε δύο ασιστ, βοηθώντας την ομάδα του να πανηγυρίσει τον τίτλο.