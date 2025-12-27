Ο Ουνάι Έμερι θέλησε να κρατήσει χαμηλά τους τόνους όσον αφορά το κυνήγι για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Άστον Βίλα, παρά το ότι η ομάδα του... σαρώνει.

Αν κάποιος στην αρχή της σεζόν έλεγε ότι η Άστον Βίλα θα βρισκόταν στην τρίτη θέση της Premier League και μόνο τρεις βαθμούς μακριά από την κορυφή λίγο πριν «σβήσει» το 2025, μάλλον θα κατάφερνε να αποσπάσει μερικά στραβά βλέμματα. Κι όμως, η «αρμάδα» του Ουνάι Έμερι κάνει θραύση μετρώντας πλέον έντεκα (!) σερί νίκες σε όλες τις διοργανώσεις.

Επίδοση με την οποία ισοφάρισε το ρεκόρ του συλλόγου από το 1914, αλλά δεν αποτελεί μεμονωμένο «παράσημο» για τον Έμερι αφού το είχε ξανακάνει πριν από μερικά χρόνια ως προπονητής της Άρσεναλ. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι Villans έχουν 39 βαθμούς μετά από 18 παιχνίδια είναι αξιοσημείωτο δεδομένου ότι ξεκίνησε χωρίς νίκη στις πέντε πρώτες αγωνιστικές.

Πολλοί την βάζουν στο κόλπο του τίτλου, ούσα ασταμάτητη και σε τρομερή κατάσταση αγωνιστικά, όμως ο ίδιος ο Έμερι φρόντισε να ρίξει τους τόνους όταν ρωτήθηκε μετά την σπουδαία νίκη επί της Τσέλσι. Χωρίς βεβαίως να υποτιμήσει την ποιότητα μιας ομάδας που αυτός έχτισε, υπογράμμισε ότι οι παίκτες του οφείλουν να είναι συνεπείς σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος ώστε μπορέσει να μιλήσει για τίτλο.

«Είμαστε εδώ που είμαστε και αυτό δεν είναι έκπληξη, είμαστε περήφανοι. Πριν μερικούς μήνες ήμασταν ανήσυχοι, αλλά δουλέψαμε βήμα-βήμα για την βελτίωσή μας. Δεν κοιτάμε την βαθμολογία, εστιάζουμε σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά.

Όχι, δεν θεωρώ ότι βρισκόμαστε πραγματικά στην διεκδίκηση του τίτλου. Δεν το νιώθω έτσι, αλλά ανταγωνιζόμαστε σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Η Μάντσεστερ Σίτι και η Άρσεναλ εντυπωσιακές ομάδες. Έχουμε να παίξουμε 38 αγώνες. Υπάρχουν ακόμη η Λίβερπουλ, η Τσέλσι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Πρέπει να ανταγωνιστούμε όλες αυτές τις ομάδες και να προσπαθήσουμε να είμαστε πάνω-κάτω συνεπείς σε 38 αγώνες, όπως τώρα. Η Άρσεναλ και η Σίτι εξακολουθούν να βρίσκονται μπροστά μας», δήλωσε ο Έμερι που ετοιμάζεται πλέον για το πολύ σημαντικό ματς απέναντι στην... πρώην του, την Άρσεναλ, την προσεχή Τρίτη (30/12, 22:15).