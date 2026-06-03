CIES: Οι δέκα πιο ακριβοί ποδοσφαιριστές στον πλανήτη, πρώτος ο Γιαμάλ!
Το Διεθνές Παρατηρητήριο Ποδοσφαίρου εξέδωσε τη δεκάδα με τους πιο ακριβούς ποδοσφαιριστές για το 2026, μετά και το φινάλε της αγωνιστικής περιόδου.
Στην κορυφή με διαφορά από τη δεύτερη θέση βρίσκεται το όνομα του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος έχει εκτοξεύσει τη χρηματιστηριακή αξία του στα 358 εκατομμύρια ευρώ έπειτα ακόμα μια επιτυχημένη σεζόν με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.
Στη δεύτερη θέση συναντάμε τον Έρλινγκ Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι, ο οποίος μπορεί να μην κατάφερε να οδηγήσει τους Citizens στο πρωτάθλημα ή το Champions League, αλλά τα νούμερά του παρέμειναν υψηλά μπροστά από τα αντίπαλα δίχτυα.
Μια συνθήκη που κράτησε σε δυσθεώρητα επίπεδα την αξία του, η αγγίζει τα 227 εκατομμύρια ευρώ. Το βάθρο συμπλήρωσε ο Κιλιάν Μπαπέ των 165 εκατομμυρίων ευρώ που αποτέλεσε και φέτος τον κορυφαίο σκόρερ της Ρεάλ.
Την πεντάδα συμπληρώνουν κατά σειρά ο Μάικλ Ολίσε (140, εκατ. ευρώ) της Μπάγερν και ο Μόργκαν Ρότζερς (136, 8 εκατ. ευρώ) της Άστον Βίλα. Ντεζιρέ, Ντουέ, Κενάν Γιλντίζ, Νίκο Ο΄Ράιλι, Αρντά Γκιουλέρ και Πάου Κουμπαρσί συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα, με τις Μπαρτσελόνα, Ρεάλ και Μάντσεστερ Σίτι να είναι οι μοναδικές με δυο παίκτες στην λίστα.
Top estimated transfer values as per #CIES statistical model 📊 (with add-ons & for 100% of transfer rights)— CIES Football Obs (@CIES_Football) June 3, 2026
🥇 #LamineYamal 🇪🇸 €3⃣5⃣8⃣m
🥈 #ErlingHaaland 🇳🇴 €2⃣2⃣7⃣m
🥉 #KylianMbappe 🇫🇷 €1⃣6⃣6⃣m
Top 💯 👉 https://t.co/QfRr07zF2O#Olise 🇫🇷 #Rogers 🏴 #Doue 🇫🇷 #Yildiz 🇹🇷… pic.twitter.com/F2RsaNi6eh
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