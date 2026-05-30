Η Αγγλία μετρά ήδη 2/2 ευρωπαϊκούς τελικούς, με την Άρσεναλ να κρατά στα χέρια της την τύχη του απόλυτου.

Μέχρι τώρα, τα πράγματα έχουν πάει κατ' ευχήν για τις αγγλικές ομάδες στις διασυλλογικές διοργανώσεις της UEFA, καθώς πρώτα η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League ενάντια στη Φράιμπουργκ και εν συνεχεία η Κρίσταλ Πάλας λύγισε τη Ράγιο Βαγιεκάνο στον τελικό του Conference.

Μένει να δούμε αν θα τις μιμηθεί η Άρσεναλ, που στοχεύει στο πρώτο Champions League της ιστορίας της με αντίπαλο την κάτοχο του τίτλου, Παρί Σεν Ζερμέν. Αν οι Κανονιέρηδες πάρουν τα σκήπτρα από τους Παριζιάνους, τότε η Αγγλία θα πραγματοποιήσει ένα ιστορικό 3/3, επίδοση που έχουμε να δούμε από το 1990 και την... ιταλική παντοκρατορία εκείνης της χρονιάς!

Τότε, υπήρχαν το Κύπελλο Πρωταθλητριών, το Κύπελλο Κυπελλούχων και το Κύπελλο UEFA, με όλα να καταλήγουν σε ιταλιάνικα χέρια. Στην κορυφή της Ευρώπης είχε σκαρφαλώσει η Μίλαν, που είχε νικήσει 1-0 την Μπενφίκα στον τελικό της Βιέννης, κατακτώντας την κούπα με τα μεγάλα αυτιά για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν.

Στο Κυπελλούχων, η Σαμπντόρια είχε ανταμώσει με την Άντερλεχτ επί σουηδικού εδάφους και είχε επικρατήσει 2-0 στην παράταση με δύο τέρματα του αείμνηστου Τζανλούκα Βιάλι, ενώ στο Κύπελλο UEFA, είχαμε... εμφύλιο ανάμεσα σε Γιουβέντους και Φιορεντίνα, με τη Βέκια Σινιόρα να παίρνει τους διπλούς τελικούς (3-1, 0-0) και μαζί τον τίτλο!

Τότε λοιπόν είχαμε 4/6 φιναλίστ από το Campionato, με την Premier League να έχει φέτος 3/6 αλλά μέχρι τώρα 100% επιτυχία στους τελικούς. Μένει λοιπόν να δούμε, αν η Άρσεναλ θα σκεπάσει όλη την Ευρώπη με την αγγλική σημαία...