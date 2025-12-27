«Τρελή» ανατροπή για την Άστον Βίλα μέσα στην έδρα της Τσέλσι δια ποδός Γουότκινς που νίκησε μόνος του τους Μπλε, με την ομάδα του Έμερι να βρίσκεται στο -3 από την κορυφή.

Μα τι ματς ήταν αυτό στο «Στάμφορντ Μπριτζ»! Η Άστον Βίλα δεν υπήρχε στο πρώτο μέρος, υπέφερε από την Τσέλσι όμως έμεινε όρθια και της... έμπηξε το μαχαίρι στην επανάληψη. Ο Όλι Γουότκινς το πήρε προσωπικά, σκόραρε δις φέρνοντας μόνος του το ματς «τούμπα», με το τελικό 1-2 να φέρνει ακόμη ένα τρίποντο στην ομάδα του Ουνάι Έμερι.

Με τη νίκη αυτή, η Βίλα έφτασε τις οκτώ διαδοχικές στην Premier League και με 39 βαθμούς είναι ξανά στο -3 από την Άρσεναλ. Από την άλλη, οι Μπλε έχασαν την ευκαιρία να προσπεράσουν την Λίβερπουλ και έμειναν στην 5η θέση με 29 βαθμούς.

Η Τσέλσι πραγματοποίησε ένα από τα καλύτερά της πρώτα 45λεπτα την φετινή σεζόν και δικαίως πήγε στα αποδυτήρια με το προβάδισμα. Οι παίκτες του Μαρέσκα έδειξαν από νωρίς τις διαθέσεις τους μπαίνοντας αποφασιστικά και γεμίζοντας την περιοχή του Μαρτίνες. Στο 18', ο Φερνάντες άγγιξε το γκολ όταν πλάσαρε από το ύψος της περιοχής, η μπάλα όμως πέρασε για λίγο δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Δεύτερη κλασική ευκαιρία για την Τσέλσι στο 24', όταν ο Ζοάο Πέδρο έκανε την κοντινή προβολή, αλλά ο Μαρτίνες αποσόβησε το γκολ. Η μέγγενη έσφιγγε, η Βίλα αδυνατούσε να κρατήσει μπάλα και να επιτεθεί και τελικά έγινε αυτό που... φαινόταν βάσει εικόνας και δυναμικής ότι ερχόταν. Από το κόρνερ του Τζέιμς στο 37ο λεπτό η μπάλα βρήκε στο σώμα του Ζοάο Πέδρο καταλήγοντας στα δίχτυα για το προβάδισμα των Μπλε.

Φλυαρία και... τιμωρία

Με το πόδι στο γκάζι η Τσέλσι και στις αρχές του δεύτερου μέρους. Η Βίλα υπέφερε, όμως άντεξε και... επέζησε φέρνοντας στη συνέχεια τα πάνω-κάτω. Ο Έμερι τόνωσε την σύνθεσή του με τριπλή αλλαγή στο 58', με το ματς να αλλάζει άρδην εικόνα.

Στο 61', η ηχηρή προειδοποίηση της Βίλα ήρθε με τον Καμαρά που βρέθηκε απέναντι από τον Ισπανό γκολκίπερ, αλλά δεν μπόρεσε να τον νικήσει. Ωστόσο, δύο λεπτά μετά ο Γουότκινς που μόλις είχε μπει στο παιχνίδι, τιμώρησε την Τσέλσι νικώντας τον Σάντσεθ στο τετ α τετ.

Το μομέντουμ έδειχνε πλέον ξεκάθαρα Βίλα, η οποία άρχισε να χάνει την μία ευκαιρία μετά την άλλη. Ο Σάντσεθ κρατούσε την... σβηστή Τσέλσι στο ματς, όμως στο 84' ήρθε η απόλυτο ψυχρολουσία. Ο Τίλεμανς εκτέλεσε το κόρνερ, ο Γουότκινς πήδηξε ψηλότερα από όλους και έκανε την ανατροπή για τους Villans κράτησαν το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος. Πλέον το βλέμμα όλων στρέφεται στην μεγάλη αναμέτρηση της Τρίτης (30/12), καθώς η Άρσεναλ υποδέχεται την Άστον Βίλα στο «Έμιρεϊτς». .

Τσέλσι (Έντσο Μαρέσκα): Σάντσεθ, Τζέιμς, Μπαντιασίλ, Τσαλόμπα, Κουκουρέγια (69' Γκουστό), Καϊσέδο, Φερνάντες, Νέτο, Πάλμερ (72' Εστεβάο), Γκαρνάτσο (70' Γκίτενς), Ζοάο Πέδρο (69' Ντέλαπ)

Άστον Βίλα (Ουνάι Έμερι): Μαρτίνες, Κας, Κόνσα, Λίντελοφ, Μάατσεν (83' Μπογκάρ), Καμαρά (83' Ντιν), Τίλεμανς, ΜακΓκιν (59' Ονανά), Μπουεντία (58' Σάντσο), Ρότζερς, Μάλεν (59' Γουότκινς)