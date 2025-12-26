Ζότα: Οι παίκτες της Γουλβς κατέθεσαν στεφάνι στη μνήμη του αδικοχαμένου Πορτογάλου στο «Άνφιλντ»
Σε κλίμα συναισθηματικά φορτισμένο αναμένεται να διεξαχθεί η αναμέτρηση της Λίβερπουλ με την Γουλβς για την 18η αγωνιστική της Premier League. Οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες (27/12, 17:00) για πρώτη φορά μετά τον τραγικό θάνατο του Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος φυσικά είχε φορέσει την φανέλα των Λύκων προτού μετακομίσει στο Λίβερπουλ το 2020.
Παραμονή του αγώνα, η αποστολή της Γουλβς μετέβη έξω από το «Άνφιλντ» αφήνοντας λουλούδια και καταθέτοντας στεφάνι στη μνήμη του αδικοχαμένου Πορτογάλου, μέσα σε στιγμές βαθιάς συγκίνησης.
Ο Ζότα, μαζί με τον αδερφό του Αντρέ Σίλβα, είχε χάσει τη ζωή του στις 3 Ιουλίου μετά από τροχαίο δυστύχημα στην Θαμόρα της Ισπανίας βυθίζοντας σε ανείπωτη θλίψη όλο τον ποδοσφαιρικό και μη κόσμο.
Επιπλέον, όπως έγινε γνωστό, οι γιοι του Ζότα, Ντίνις και Ντουάρτε, θα βγουν στο γήπεδο μαζί με τις μασκότ των Reds για να συνοδεύσουν τις δύο ομάδες στην είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο. Σε ένα παιχνίδι αφιερωμένο στον Ντιόγκο Ζότα...
We visited Anfield this evening to remember Diogo 💛 pic.twitter.com/hr4Z8UXMkp— Wolves (@Wolves) December 26, 2025
