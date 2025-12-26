Η Λίβερπουλ θα τιμήσει τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα στο ματς με τη Γουλβς με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο.

Το Σάββατο (27/12), η ατμόσφαιρα στο «Άνφιλντ» θα είναι ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά. Πριν την αναμέτρηση ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Γουλβς, τα δύο παιδιά του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα, ο Ντίνις και ο Ντουάρτε, θα περπατήσουν στο γήπεδο μαζί με τις μασκότ των Reds και θα συνοδεύσουν τις δύο ομάδες κατά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο.

Είναι η πρώτη φορά που οι δύο αγγλικές ομάδες στις οποίες είχε αγωνιστεί ο Πορτογάλος θα συναντηθούν στην Premier League φέτος, επομένως το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν θα μπορούσε να μην είναι αφιερωμένο σε εκείνον.

Η οικογένειά του τιμά τη μνήμη του με κάθε αφορμή. Συγκεκριμένα, τον Αύγουστο, η Ρούτε Καρντόσο και τα παιδιά της είχαν βρεθεί στην πρεμιέρα της Λίβερπουλ στο πρωτάθλημα κόντρα στην Μπόρνμουθ, αλλά και στην αναμέτρηση της Γουλβς με τη Μάντσεστερ Σίτι, όπου οι φίλαθλοι τους υποδέχτηκαν με το πιο θερμό τους χειροκρότημα.