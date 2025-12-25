Ο Άρνε Σλοτ έκανε ιδιαίτερη μνεία στον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του προς τον κόσμο της Λίβερπουλ.

Ο Άρνε Σλοτ έστειλε το δικό του μήνυμα για τα Χριστούγεννα χωρίς φυσικά να ξεχνά τον Ντιόγκο Ζότα, ο θάνατος του οποίου συγκλόνισε όχι μόνο τη Λίβερπουλ αλλά όλο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο το 2025.

Σκεπτόμενος τη δύσκολη χρονιά που πέρασε, ο Σλοτ αναφέρθηκε στην οικογένεια του Πορτογάλου και στα πρώτα Χριστούγεννα που θα περάσουν χωρίς αυτόν. «Δεν είναι δική μου δουλειά να τους πω πού να βρουν παρηγοριά, αλλά ελπίζω ότι η αγάπη και η στοργή που εξακολουθεί να εμπνέει ο Ντιόγκο θα τους φέρει κάποια ανακούφιση».

Τόνισε επίσης ότι το συναίσθημα της απώλειας θα είναι έντονο το ερχόμενο Σάββατο, καθώς οι δύο αγγλικές ομάδες που έπαιξε ο Ζότα θα αναμετρηθούν για πρώτη φορά μετά τον τραγικό χαμό του. «Η Γουλβς έχει επηρεαστεί εξίσου από την απώλεια ενός τόσο ξεχωριστού παίκτη και ανθρώπου», πρόσθεσε, «οπότε οι σκέψεις μας είναι μαζί τους».