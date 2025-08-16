Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο «Μολινό» πριν από τη σέντρα στο Γουλβς - Σίτι, με τους οπαδούς των Λύκων να αποτίουν φόρο τιμής στον Ντιόγκο Ζότα.

Όπως και στο «Άνφιλντ», έτσι και στο «Μολινό» τιμήθηκε η μνήμη του Ντιόγκο Ζότα -και του αδερφού του, Αντρέ Σίλβα- μέσα σε ένα συναισθηματικά έντονο κλίμα. Συγκινημένοι οι οπαδοί των Λύκων στις κερκίδες, ανέβασαν ένα φοβερό κορεό για τον Πορτογάλο άλλοτε παίκτης της ομάδας τους, που έφυγε από τη ζωή στις 3 Ιουλίου μετά το τροχαίο δυστύχημα.

Σε όλα τα ματς της πρώτης αγωνιστικής στην Premier League τηρείται ενός λεπτού σιγή ως ελάχιστος φόρος τιμής στη μνήμη των δύο αδερφών, ενώ οι ποδοσφαιριστές αγωνίζονται με μαύρο περιβραχιόνιο. Στο «Μολινό», εν μέσω συγκίνησης, οι παίκτες προχώρησαν σε ενός λεπτού χειροκρότημα, ενώ ο κόσμος τραγουδούσε το όνομα του Ζότα. «Θα σε θυμόμαστε όταν περπατάς στα χωράφια από χρυσό», ανέφερε το πανό, σαφής αναφορά στο «Fields of Gold» του Στινγκ, ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του Πορτογάλου...