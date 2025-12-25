Την περίπτωση του Ρούμπεν Νέβες γλυκοκοιτάζει για τον άξονά της η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εν όψει Ιανουαρίου.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κάνει βήματα προόδου στο χορτάρι και θέλει να… φουλάρει για να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό ευρωπαϊκό εισιτήριο. Για αυτό τον λόγο επιθυμεί να εμφανιστεί όσο το δυνατόν πιο… πάνοπλη για την τελική ευθεία της σεζόν.

Οι Κόκκινοι Διάβολοι αναμένεται να βγουν με όρεξη στη χειμερινή μεταγραφική αγορά και προτεραιότητα για την ενίσχυσή τους αποτελεί η μεσαία γραμμή. Ήδη μάλιστα φαίνεται να έχουν ταυτοποιήσει τον βασικό τους στόχο. Ο λόγος για τον Ρούμπεν Νέβες. Ο Πορτογάλος μέσος πουλήθηκε από τη Γουλβς στην Αλ Χιλάλ το 2023 αλλά πλέον επιθυμεί να επιστρέψει στο ελίτ επίπεδο και ειδικά στην Premier League.

Έχει άριστες σχέσεις τόσο με τον Ρούμπεν Αμορίμ, όσο και με τον Μπρούνο Φερνάντες και φυσικά έχει φάει τα αγγλικά γήπεδα με το κουτάλι, για αυτό και αποτελεί βασική επιλογή της Γιουνάιτεντ. Μάλιστα, οι ιθύνοντες, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ήδη βρίσκονται σε διερευνητικές επαφές με την πλευρά του ποδοσφαιριστή και αναμένεται να επιχειρήσουν να τον προσγειώσουν στο «Ολντ Τράφορντ» τον χειμώνα.

Το συμβόλαιο του Νέβες με την Αλ Χιλάλ λήγει το καλοκαίρι, όποτε ο σαουδαρικός σύλλογος δεν θα έλεγε «όχι» στην πώλησή του, αφού δεν πρόκειται να ανανεώσει. Ο 28χρονος χαφ μπορεί να αγωνιστεί τόσο στο «6», όσο και στο «8» και τούτο είναι που έχει κερδίσει τον Αμορίμ.