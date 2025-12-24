Εκτός δράσης για το επόμενο διάστημα θα μείνει ο Μπρούνο Φερνάντες, χωρίς να είναι σίγουρη η ημερομηνία επιστροφής του.

Ο Μπρούνο Φερνάντες είναι από τους ποδοσφαιριστές που σπάνια τραυματίζονται. Ή τουλάχιστον, όταν αυτό συμβαίνει, δεν μένει εκτός για μεγάλο διάστημα. Αυτή τη φορά ίσως τα πράγματα να είναι διαφορετικά για τον Πορτογάλο μέσο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Στην πρόσφατη ήττα των Κόκκινων Διαβόλων από την Άστον Βίλα, ο Φερνάντες αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο. Το σίγουρο είναι ότι ο 31χρονος δεν θα είναι διαθέσιμος στο προσεχές παιχνίδι της Γιουνάιτεντ με την Νιούκαστλ, στην φετινή Boxing Day. Πάντως, όταν ο Ρούμπεν Αμορίμ ρωτήθηκε για το διάστημα απουσίας του ποδοσφαιριστή του, απέφυγε να δώσει σαφές χρονοδιάγραμμα.

«Ο Φερνάντες και ο Μέινου δεν θα παίξουν με την Νιούκαστλ. Αναρρώνουν και οι δύο. Δεν νομίζω ότι θα πάρει πολύ. Ο Κόμπι θα επιστρέψει πιο γρήγορα από τον Μπρούνο, αλλά δεν θέλω να πω πόσο καιρό θα μείνει εκτός ο Μπρούνο», ανέφερε ο Πορτογάλος τεχνικός στην συνέντευξη Τύπου.

Ο Φερνάντες μέχρι στιγμής δεν είχε λείψει από κανένα ματς της Γιουνάιτεντ την φετινή σεζόν και μένει να φανεί για πόσο καιρό θα παραμείνει εκτός δράσης. Πάντως, στον σύλλογο αισιοδοξούν ότι θα προλάβει το ντέρμπι με την Μάντσεστερ Σίτι που είναι προγραμματισμένο στις 17 Ιανουαρίου, ενώ ακολουθεί και το σπουδαίο ματς με την Άρσεναλ (25/1).