Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μπεμό η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκαμψε την αντίσταση της Ατλέτικο Μαδρίτης με 2-1, σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στη Στοκχόλμη.

Ο Μπράιαν Μπεμό έδωσε τη νίκη στους Κόκκινους Διαβόλους! Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ λύγισε την Ατλέτικο Μαδρίτης με 2-1 σε φιλικό ματς που έλαβε χώρα στη Στοκχόλμη.

Η κόκκινη πλευρά του Μάντσεστερ και οι Ροχιμπλάνκος συνεχίζουν την καλοκαιρινή τους προετοιμασία στη σουηδική πρωτεύουσα και αναμετρήθηκαν σε φιλικό αγώνα, που είχε θέαμα, ανατροπή και τρία γκολ. Μόλις στο πέμπτο λεπτό του παιχνιδιού, οι Κολτσονέρος πήραν το προβάδισμα με τον Κάρλος Μαρτίν. Η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη για τους Μαδριλένους, αφού ο αγγλικός σύλλογος ανέτρεψε την κατάσταση και έφτασε στη νίκη.

Ο Μπεμό ήταν ο άνθρωπος του αγώνα, καθώς με δύο δικά του γκολ (53' πέναλτι, 74'), η Γιουνάιτεντ αναδείχθηκε νικήτρια.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Κάρικ): Χίτον, Λένι Γιόρο, Μαγκουάιρ, Χέιβεν, Σο, Αμάντ, Αντρέι Σάντος, Μάουντ, Ντόργκου, Λέισι, Μπεμό

Αλλαγές: Φλέτσερ, Ζίρκζεϊ, Άμας, Γουίλιαμς, Άρμερ, Θουέιτς, Γκαμπριέλ Τζούνιορ



Ατλέτικο Μαδρίτης (Σιμεόνε): Όμπλακ, Ντομίνγκεθ, Λε Νορμάν, Χάντσκο, Ρουγκέρι, Κάρλος Μαρτίν, Όμπεντ Βάργκας, Κόκε, Λούκμαν, Καστίγιο, Αρνάου Ορτίθ

Αλλαγές: Εσκίβελ, Χιμένες, Μεντόσα, Χιούλμαντ, Μπονιάρ, Ντάνι Μαρτίνεθ, Ουέσο, Σολά, Ίκερ Λούκε, Λεμάρ, Σέρχιο Εστέμπαν