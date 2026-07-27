Το αγγλικό ποδόσφαιρο δοκιμάζει νέο κανονισμό που στοχεύει να βάλει τέλος στις τακτικές διακοπές των τερματοφυλάκων, με προσωρινό αριθμητικό μειονέκτημα για την ομάδα τους.

Το αγγλικό ποδόσφαιρο ετοιμάζεται να δοκιμάσει έναν νέο κανονισμό με στόχο να περιορίσει τις σκόπιμες διακοπές που προκαλούνται μέσω των τερματοφυλάκων. Η δοκιμή, η οποία αναμένεται να εφαρμοστεί από τη νέα σεζόν, προβλέπει ότι όταν ένας γκολκίπερ δεχθεί ιατρική φροντίδα, η ομάδα του θα αγωνίζεται προσωρινά με παίκτη λιγότερο. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας (FA), η Premier League, η English Football League, η National League και η Women's Super League έχουν συμφωνήσει στην εφαρμογή του μέτρου, υπό την προϋπόθεση ότι θα λάβουν την τελική έγκριση από το Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαιρικών Κανονισμών (IFAB).

Πώς θα εφαρμόζεται ο νέος κανονισμός

Σύμφωνα με το σχέδιο που επεξεργάστηκε η Pro Ref, υπό την καθοδήγηση του Χάουαρντ Γουέμπ, όταν ο διαιτητής επιτρέψει την είσοδο του ιατρικού επιτελείου για την παροχή βοήθειας στον τερματοφύλακα, ο προπονητής θα έχει στη διάθεσή του δέκα δευτερόλεπτα για να υποδείξει έναν ποδοσφαιριστή γηπέδου που θα αποχωρήσει προσωρινά από τον αγωνιστικό χώρο για ένα λεπτό. Αν δεν υπάρξει επιλογή εντός του προβλεπόμενου χρόνου, τότε την αποβολή ενός λεπτού θα την υποστεί ο αρχηγός της ομάδας.

Στόχος η εξάλειψη των σκόπιμων διακοπών

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί όλο και συχνότερα το φαινόμενο οι τερματοφύλακες να ζητούν ιατρική βοήθεια χωρίς να αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού, προσφέροντας έτσι την ευκαιρία στους συμπαίκτες τους να συγκεντρωθούν στον πάγκο για οδηγίες από τον προπονητή ή να «σπάσουν» τον ρυθμό του αντιπάλου.

Η πρακτική αυτή προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις. Χαρακτηριστικό ήταν το παράδειγμα του προπονητή της Λιντς, Ντάνιελ Φάρκε, ο οποίος τον περασμένο Νοέμβριο κατηγόρησε τον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα ότι προσποιήθηκε τραυματισμό προκειμένου να διακοπεί ο ρυθμός του αγώνα.

Η αγγλική ποδοσφαιρική κοινότητα θεωρεί ότι η προσωρινή αριθμητική ανισορροπία θα λειτουργήσει ως ισχυρό αντικίνητρο για τις ομάδες που χρησιμοποιούν τον τραυματισμό του τερματοφύλακα ως τακτικό μέσο διαχείρισης ενός αγώνα.

Σε αντίθεση με προηγούμενες σκέψεις, οι ποδοσφαιριστές δεν θα απαγορεύεται να προσεγγίζουν τον πάγκο κατά τη διάρκεια της διακοπής. Ωστόσο, το ενδεχόμενο να αγωνιστεί μια ομάδα με δέκα παίκτες για ένα λεπτό εκτιμάται ότι θα αποθαρρύνει τέτοιες πρακτικές, ιδιαίτερα στα τελευταία λεπτά ενός αγώνα.

Ο νέος κανονισμός δεν θα εφαρμόζεται στις εξής περιπτώσεις: