Η Premier League ανακοίνωσε ποιο θα είναι το... ένα και μοναδικό ζευγάρι της φετινής Boxing Day, η οποία αναμένεται να είναι πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες.

Είχε γίνει ήδη γνωστό το προηγούμενο διάστημα ότι η Boxing Day του 2025, μίας ημέρα παραδοσιακά αφιερωμένη στο ποδόσφαιρο στην Αγγλία, φέτος θα είναι... φτωχή! Οι τηλεοπτικές συμφωνίες επηρεάζουν όλο και περισσότερο τα αθλητικά γεγονότα ανά τον κόσμο, κάτι που δεν άφησε ανεπηρέαστη ούτε την γεμάτη μπάλα Boxing Day στο Νησί.

Την Παρασκευή (31/10), η Premier League γνωστοποίησε ποια θα είναι η αναμέτρηση που θα παίξει μπάλα στις 26 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή. Το... εκλεκτό ζευγάρι είναι το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Νιούκαστλ που προγραμματίστηκε για τις 26/12 στο «Ολντ Τράφορντ», στις 22:00 το βράδυ (ώρα Ελλάδος). Παράλληλα, επιβεβαιώθηκαν και οι αναμετρήσεις της Πρωτοχρονιάς, όπως και όλο το εορταστικό καλεντάρι.

BREAKING: This year’s Premier League festive fixtures are in! 🎄



All in all, Sky Sports will broadcast over 200 games across December and into the new year – ensuring fans needn’t look elsewhere for the gift of live football! ❄️ pic.twitter.com/Dgmi5KwQqj October 31, 2025

Στις χαμηλότερες κατηγορίες —Championship, League One και League Two— όλα τα παιχνίδια θα διεξαχθούν κανονικά ανήμερα της Boxing Day, ενώ τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου είναι προγραμματισμένη και μία επιπλέον αγωνιστική.