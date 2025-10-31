Premier League: Ανακοινώθηκε η μία και μοναδική αναμέτρηση της Boxing Day!

Boxing day
Η Premier League ανακοίνωσε ποιο θα είναι το... ένα και μοναδικό ζευγάρι της φετινής Boxing Day, η οποία αναμένεται να είναι πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες.

Είχε γίνει ήδη γνωστό το προηγούμενο διάστημα ότι η Boxing Day του 2025, μίας ημέρα παραδοσιακά αφιερωμένη στο ποδόσφαιρο στην Αγγλία, φέτος θα είναι... φτωχή! Οι τηλεοπτικές συμφωνίες επηρεάζουν όλο και περισσότερο τα αθλητικά γεγονότα ανά τον κόσμο, κάτι που δεν άφησε ανεπηρέαστη ούτε την γεμάτη μπάλα Boxing Day στο Νησί.

Την Παρασκευή (31/10), η Premier League γνωστοποίησε ποια θα είναι η αναμέτρηση που θα παίξει μπάλα στις 26 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή. Το... εκλεκτό ζευγάρι είναι το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Νιούκαστλ που προγραμματίστηκε για τις 26/12 στο «Ολντ Τράφορντ», στις 22:00 το βράδυ (ώρα Ελλάδος). Παράλληλα, επιβεβαιώθηκαν και οι αναμετρήσεις της Πρωτοχρονιάς, όπως και όλο το εορταστικό καλεντάρι.

Στις χαμηλότερες κατηγορίες —Championship, League One και League Two— όλα τα παιχνίδια θα διεξαχθούν κανονικά ανήμερα της Boxing Day, ενώ τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου είναι προγραμματισμένη και μία επιπλέον αγωνιστική.

