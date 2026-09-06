Η Έβερτον... αρνήθηκε να χάσει και με... κεραυνό του Μέιτλαντ-Νάιλς στην τελευταία φάση χάρισε τον βαθμό στην ομάδα του (2-2) κόντρα στη Γιουνάιτεντ.

H Γιουνάιτεντ έπαιξε με τη φωτιά και... κάηκε. Δυο φορές πήρε προβάδισμα εκτός έδρας με την Έβερτον, ισάριθμες ισοφαρίστηκε, με το 2-2 να έρχεται από βολίδα του Μέιτλαντ Νάιλς στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων! Η Μάντσεστερ ήταν καλύτερη στο α' μέρος, ωστόσο στην επανάληψη έδωσε χώρο στα Ζαχαρωτά, γεγονός που δεν άφησαν ανεκμετάλλευτο οι γηπεδούχοι.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, με τη Γιουνάιτεντ να παρουσιάζεται συνολικά πιο απειλητική. Το παιχνίδι κινήθηκε κυρίως στον χώρο του κέντρου, με τις δύο ομάδες να έχουν από μόλις μία τελική στον στόχο. Οι Reds μόλις στο 7ο λεπτό άγγιξαν νωρίς το γκολ, όταν ο Μπρούνο Φερνάντες σημάδεψε το δοκάρι. Ωστόσο, στη συνέχεια επέλεξαν ένα αρκετά ασφαλές παιχνίδι. Η Έβερτον προσπάθησε να εκμεταλλευθεί το τελευταίο καλό τέταρτο και θα μπορούσε να φέρει το ματς στα ίσα, αλλά η κεφαλιά του Μπαρί δε βρήκε στόχο. Η Μάντσεστερ άρχισε ιδανικά το β’ μέρος και στην πρώτη επίθεσή της βρήκε δίχτυα.

Ο Μπουμό πήρε την μπάλα έξω από την περιοχή και με υπέροχο τελείωμα πέτυχε το 1-0. Στο 61ο λεπτό θα μπορούσε να «σφραγίσει» τη νίκη, όταν από την υπέροχη πάσα του Ράσφορντ, ο Ταρκόφσκι με τρομερή τοποθέτηση δεν άφησε τον Κούνια να σκοράρει. Η συνέχεια ανήκε στην Έβερτον, με τα Ζαχαρωτά να εκμεταλλεύονται την αδικαιολόγητη οπισθοχώρηση της Μάντσεστερ και να απειλεί. Τόσο ο Μπαρί όσο και ο Τζόνσον δεν μπόρεσαν να βρουν δίχτυα. Ωστόσο, η ισοφάριση ήρθε στο 83’ όταν ο Τζορτζ με τρομερό σουτ δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης.

Η Γιουνάιτεντ αντέδρασε και στον πρώτο εξαιρετικό συνδυασμό ήρθε το γκολ. Στο 88' ο Μπρούνο είδε τον Σο και από τη σέντρα του ο Σέσκο με καρφωτή κεφαλιά πέτυχε το 2-1! Τίποτα δεν είχε τελειώσει, η Μάντσεστερ… φρόντισε να γυρίσει πίσω, να δώσει ευκαιρίες στους γηπεδούχους, οι οποίοι στην τελευταία φάση με… κεραυνό του Μέιτλαντ-Νάιλς να διαμορφώσει το 2-2.