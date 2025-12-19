Μπρούνο Φερνάντες: «Είχα την ευκαιρία να φύγω δυο φορές και η Γιουνάιτεντ το ξέρει καλά»
Το όνομα του Μπρούνο Φερνάντες παραμένει στην κορυφή της επικαιρότητας για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά την αποκαλυπτική συνέντευξη που δόθηκε στο φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες ημέρες.
Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έριξε «βόμβα», αναφέροντας πως ο σύλλογος ήθελε την αποχώρησή του το περασμένο καλοκαίρι, με τον Ρούμπεν Αμορίμ να... σταματάει τη διαφαινόμενη αποχώρηση του συμπατριώτη του.
Δείτε ΕπίσηςΜπρούνο Φερνάντες: «Η Γιουνάιτεντ ήθελε να φύγω, αλλά δεν είχαν το θάρρος να μου το πουν»
Σε συνέχεια αυτών, ο Μπρούνο βρέθηκε καλεσμένος στο podcast του Ρίο Φέρντιναντ, όπου και εκεί φρόντισε να δώσει ατάκες που έγιναν αμέσως viral στον κόσμο της Premier League και όχι μόνο.
Συγκεκριμένα, ο 31χρονος αποκάλυψε πως είχε δυο φορές την ευκαιρία να φύγει από τους «κόκκινους διαβόλους», όμως αυτό δεν συνέβη, με τον ίδιο να δείχνει τον σεβασμό του προς το κλαμπ, αλλά παράλληλα να αφήνει αιχμές, καθώς όπως ανέφερε, δεν έχει σηκώσει τους τίτλους που θα μπορούσε.
«Θα μπορούσα να είχα φύγει δύο φορές. Το είπα, ο σύλλογος είπε ''Όχι, σε χρειαζόμαστε''. Και είπα, εντάξει. Μου έδωσες κάτι. Θα σου δώσω κάτι. Ο χρόνος στον σύλλογο δεν ήταν όπως ήθελα, επειδή προφανώς ήθελα να σηκώσω τρόπαια, και δεν έχω σηκώσει όσα θα έπρεπε και μπορούσα.
Αλλά ταυτόχρονα, νομίζω ότι όλα όσα έχω κάνει για τον σύλλογο με έναν συγκεκριμένο τρόπο ήταν ακόμα πολύ σημαντικά και δεν αφαιρούν τίποτα από άλλους παίκτες που ήταν εδώ και όλα αυτά. Νομίζω ότι όταν δυσκολευτήκαμε περισσότερο, παρέμεινα παρών στον σύλλογο, και νομίζω ότι όλοι στον σύλλογο, ελπίζω, το γνωρίζουν αυτό, επειδή οι πιθανότητες που είχα [να φύγω] ήταν πολύ καλές.»
Bruno Fernandes on rejecting the chance to leave Man United ❌— ESPN UK (@ESPNUK) December 18, 2025
🗣️ "I could have left twice. I said, the club said, no, we need you. And I said, OK. You gave me something. I will give you something.
The time at the club has not been as I wanted because obviously, I wanted to… pic.twitter.com/rRTlqd8Wtd
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.