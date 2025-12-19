Μπρούνο Φερνάντες: «Είχα την ευκαιρία να φύγω δυο φορές και η Γιουνάιτεντ το ξέρει καλά»

Ο Πορτογάλος μίλησε στο podcast του Ρίο Φέρντιναντ και αποκάλυψε πως είχε δις την ευκαιρία να αποχωρήσει από τους «κόκκινους διαβόλους», κάτι που δεν... εκτιμήθηκε.

Το όνομα του Μπρούνο Φερνάντες παραμένει στην κορυφή της επικαιρότητας για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μετά την αποκαλυπτική συνέντευξη που δόθηκε στο φως της δημοσιότητας τις προηγούμενες ημέρες.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός έριξε «βόμβα», αναφέροντας πως ο σύλλογος ήθελε την αποχώρησή του το περασμένο καλοκαίρι, με τον Ρούμπεν Αμορίμ να... σταματάει τη διαφαινόμενη αποχώρηση του συμπατριώτη του.

Σε συνέχεια αυτών, ο Μπρούνο βρέθηκε καλεσμένος στο podcast του Ρίο Φέρντιναντ, όπου και εκεί φρόντισε να δώσει ατάκες που έγιναν αμέσως viral στον κόσμο της Premier League και όχι μόνο.

Συγκεκριμένα, ο 31χρονος αποκάλυψε πως είχε δυο φορές την ευκαιρία να φύγει από τους «κόκκινους διαβόλους», όμως αυτό δεν συνέβη, με τον ίδιο να δείχνει τον σεβασμό του προς το κλαμπ, αλλά παράλληλα να αφήνει αιχμές, καθώς όπως ανέφερε, δεν έχει σηκώσει τους τίτλους που θα μπορούσε.

«Θα μπορούσα να είχα φύγει δύο φορές. Το είπα, ο σύλλογος είπε ''Όχι, σε χρειαζόμαστε''. Και είπα, εντάξει. Μου έδωσες κάτι. Θα σου δώσω κάτι. Ο χρόνος στον σύλλογο δεν ήταν όπως ήθελα, επειδή προφανώς ήθελα να σηκώσω τρόπαια, και δεν έχω σηκώσει όσα θα έπρεπε και μπορούσα.

Αλλά ταυτόχρονα, νομίζω ότι όλα όσα έχω κάνει για τον σύλλογο με έναν συγκεκριμένο τρόπο ήταν ακόμα πολύ σημαντικά και δεν αφαιρούν τίποτα από άλλους παίκτες που ήταν εδώ και όλα αυτά. Νομίζω ότι όταν δυσκολευτήκαμε περισσότερο, παρέμεινα παρών στον σύλλογο, και νομίζω ότι όλοι στον σύλλογο, ελπίζω, το γνωρίζουν αυτό, επειδή οι πιθανότητες που είχα [να φύγω] ήταν πολύ καλές.»