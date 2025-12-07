Το ξέσπασμα του Σαλάχ προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Μάικλ Όουεν που έσπευσε να τοποθετηθεί δημόσια στο Χ για τις δηλώσεις του Αιγύπτιου.

Η κατάσταση στην Λίβερπουλ την δεδομένη στιγμή μυρίζει μπαρούτι! Οι Reds παραπαίουν στο πρωτάθλημα και το βράδυ του Σαββάτου (6/12) υπέπεσαν σε νέα γκέλα, αυτή τη φορά απέναντι στη Λιντς. Ωστόσο, η ισοπαλία πέρασε σχεδόν αμέσως σε δεύτερη μοίρα και για αυτό «φρόντισε» ο Μοχάμεντ Σαλάχ.

Ο Αιγύπτιος, ο οποίος έμεινε στον πάγκο για τρίτο διαδοχικό παιχνίδι, ξέσπασε μετά το τέλος της αναμέτρησης θέτοντας στο επίκεντρο την σχέση του με τον Άρνε Σλοτ που έχει διαρραγεί σε σημαντικό βαθμό.

«Είχα πει πολλές φορές ότι είχα καλή σχέση με τον προπονητή και ξαφνικά δεν έχουμε καμία σχέση. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έτσι όπως το βλέπω εγώ, φαίνεται πως κάποιος δεν με θέλει στον σύλλογο», ανέφερε ο Σαλάχ μεταξύ άλλων σε μία πρωτοφανή δημόσια τοποθέτηση.

Τα... εκρηκτικά σχόλια του Σαλάχ ενόχλησαν σε υπερβολικό βαθμό τον Μάικλ Όουεν που με τη σειρά του τοποθετήθηκε δημόσια με ανάρτησή του στο Χ κριτικάροντας την επιλογή του σούπερ σταρ της Λίβερπουλ να μιλήσει με τον τρόπο που το έκανε.

«Ω, Σαλάχ, μπορώ να φανταστώ πώς νιώθεις. Έχεις κουβαλήσει αυτή την ομάδα για πολύ καιρό και έχεις κατακτήσει ό,τι μπορεί να κατακτηθεί. Αλλά αυτό είναι ομαδικό άθλημα και απλώς δεν μπορείς να λες δημόσια αυτά που είπες. Σε μία εβδομάδα πας στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Σίγουρα θα ήταν καλύτερα να δαγκώσεις τη γλώσσα σου, να απολαύσεις το γεγονός ότι εκπροσωπείς τη χώρα σου και να δεις πώς θα έχουν τα πράγματα όταν επιστρέψεις;», έγραψε ο βετεράνος ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ.

Oh @mosalah 🫣 I can imagine how you feel. You’ve carried this team for a long time and won everything there is to win. But this is a team game and you simply can’t publicly say what you’ve said. You’re going to afcon in a week. Surely you bite your lip, enjoy representing your… — Michael Owen (@themichaelowen) December 7, 2025

Προτού αποχωρήσει για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής στις 15 Δεκεμβρίου, η Λίβερπουλ θα αντιμετωπίσει την Μπράιτον στο «Άνφιλντ» (13/12, 17:00), ενώ έπεται το μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου όπου πολλά να συμβούν...