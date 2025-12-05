Η Σαουδική Αραβία θα μπορούσε να είναι ο επόμενος προορισμός στην καριέρα του Μοχάμεντ Σαλάχ, εάν ο Αιγύπτιος αποφασίσει να αποχωρήσει από τους Reds.

Οι σύλλογοι της Σαουδικής Αραβίας «παραμονεύουν» πάντα τις περιπτώσεις των ποδοσφαιριστών που αφήνουν πίσω τους τις ευρωπαϊκές τους ομάδες. Το ίδιο συμβαίνει και με την περίπτωση του Μοχάμεντ Σαλάχ, το μέλλον του οποίου δεν είναι δεδομένο στην Λίβερπουλ.

Χάρη στις εξαιρετικές του επιδόσεις την περασμένη σεζόν, ο Σαλάχ ήταν ένας από τους κύριους λόγους που η Λίβερπουλ στέφθηκε πρωταθλήτρια στην Αγγλία. Μάλιστα, τον Απρίλιο ο 33χρονος Αιγύπτιος ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ομάδα έως το καλοκαίρι του 2027.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Telegraph», η... πόρτα της Σαουδικής Αραβίας περιμένει ανοιχτή σε περίπτωση που ο Σαλάχ αποφασίσει να φύγει από τους Reds πριν την λήξη του συμβολαίου του.

The Saudi Pro League would be willing to fund a move for Mohamed Salah should he move away from Liverpool, according to the Telegraph 🔴 pic.twitter.com/dLh0tWD5r1 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 5, 2025

Όσον αφορά την τωρινή κατάσταση, ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ δεν είναι στις αρχικές επιλογές του Άρνε Σλοτ στα τελευταία παιχνίδια της Λίβερπουλ, κάτι με το οποίο ο ίδιος είναι δυσαρεστημένος. Παρ' όλα αυτά, ο Ολλανδός τεχνικός ξεκαθάρισε στη συνέντευξη Τύπου της Παρασκευής (5/12) ότι ο Σαλάχ έχει θέση στα πλάνα του, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να τον ξεκινήσει βασικό απέναντι στην Λιντς (6/12, 19:30).