Ο προπονητής των πρωταθλητών Αγγλίας κλήθηκε να σχολιάσει την περίπτωση του Μο Σαλάχ και τα όσα ακούγονται γύρω από το όνομά του και το μέλλον του στον σύλλογο.

Ο κακός χαμός έχει προκληθεί τις τελευταίες ώρες στην Αγγλία, μετά τις καταιγιστικές δηλώσεις του Μοχάμεντ Σαλάχ, ύστερα από την εκτός έδρας ισοπαλία της Λίβερπουλ με τη Λιντς, ματς στο οποίο ο Αιγύπτιος δεν αγωνίστηκε.

Για τρίτο σερί παιχνίδι ο 33χρονος έμεινε στον πάγκο από τον Άρνε Σλοτ, με αποτέλεσμα να... εκραγεί σε συνέντευξη που έδωσε μετά το παιχνίδι, αφήνοντας υπονοούμενα περί αποχώρησής του, και δηλώνοντας ξεκάθαρα πως η σχέση του με τον Ολλανδό τεχνικό βρίσκεται στη χειρότερη φάση της.

Σειρά πήραν τα λόγια του τεχνικού των ''Reds'', ο οποίος φυσικά δέχθηκε καταιγισμό ερωτήσεων με επίκεντρο τον «Μο» και τη μη χρησιμοποίησή του στο παιχνίδι, εξηγώντας πως αυτό συνέβη καθώς η ομάδα του δεν χρειαζόταν να σκοράρει, την ώρα που έκανε αλλαγές.

Όσον αφορά το τι μέλλει γενέσθαι με τον Αιγύπτιο, ο Σλοτ έδωσε μια μάλλον... προβλέψιμη απάντηση, λέγοντας πως το άμεσο μέλλον του Σαλάχ είναι ότι σε μια εβδομάδα θα αναχωρήσει για το Κόπα Άφρικα, αφήνοντας στην ουσία αναπάντητο το ερώτημα για το εάν ο ποδοσφαιριστής του θα αποχωρήσει από τον σύλλογο.

«Προηγούμασταν με 2-0 και μετά με 3-2. Νομίζω ότι εκείνη τη στιγμή ήταν περισσότερο θέμα ελέγχου του παιχνιδιού. Και δεν χρειαζόμασταν γκολ εκείνη τη στιγμή. Συνήθως όταν χρειαζόμαστε γκολ, όπως εναντίον της Σάντερλαντ, βάζω τον Mo. Σήμερα (σσ χθες), ένιωσα ότι χρειαζόμασταν διαφορετικούς παίκτες όπως ο Έντο.

Όπως είπα πριν από τον αγώνα, πρέπει να αποδεχτούμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και κάνω τις επιλογές μου με βάση αυτό. Και το βραχυπρόθεσμο μέλλον του Mo είναι ότι θα πάει σε μια εβδομάδα στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αλλά πριν από αυτό, θα παίξουμε με την Ίντερ και την Μπράιτον».