Καταιγιστικός ήταν ο Μοχάμεντ Σαλάχ μετά τη γκέλα της Λίβερπουλ, ο οποίος κατηγόρησε τους Reds πως αθέτησαν υποσχέσεις και χαρακτήρισε ανύπαρκτη τη σχέση του με τον Σλοτ.

«Βόμβες» από τον Μοχάμεντ Σαλάχ μετά τον αγώνα της Λίβερπουλ απέναντι στη Λιντς. Ο Αιγύπτιος επιθετικός, που έμεινε ξανά στον πάγκο στον αγώνα στο «Έλαντ Ρόουντ», εξαπέλυσε επίθεση προς τη Λίβερπουλ, την οποία κατηγόρησε πως αθέτησε τις υποσχέσεις της και τον ωθεί προς την έξοδο από το κλαμπ, αλλά δεν έμεινε εκεί.

Παράλληλα παραδέχθηκε πως η σχέση του με τον Άρνε Σλοτ έχει φθαρεί σε σημείο που πλέον είναι ανύπαρκτη, υποστηρίζοντας πως δεν γνωρίζει τον λόγο πίσω από αυτή την δραστική αλλαγή .

«Μου φαίνεται πως ο σύλλογος με έχει πετάξει στα δύσκολα. Έτσι αισθάνομαι. Νομίζω πως είναι ξεκάθαρο ότι κάποιος ήθελε να ρίξει όλη την ευθύνη πάνω μου. Το καλοκαίρι πήρα πολλές υποσχέσεις και μέχρι τώρα είμαι τρεις αγώνες στον πάγκο, οπότε δεν μπορώ να πω ότι κράτησαν τις υποσχέσεις τους.

Είχα πει πολλές φορές ότι είχα καλή σχέση με τον προπονητή και ξαφνικά δεν έχουμε καμία σχέση. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έτσι όπως το βλέπω εγώ, φαίνεται πως κάποιος δεν με θέλει στον σύλλογο.

Αυτόν τον σύλλογο τον στηρίζω πάντα. Τα παιδιά μου θα τον στηρίζουν πάντα. Τον αγαπώ τόσο πολύ, θα τον αγαπώ για πάντα. Χθες πήρα τη μητέρα μου τηλέφωνο — εσείς δεν ξέρατε αν θα ξεκινούσα ή όχι, αλλά εγώ το ήξερα. Της είπα: “Έλα στο παιχνίδι με τη Μπράιτον το Σάββατο”. Δεν ξέρω αν θα παίξω ή όχι, αλλά θα το απολαύσω.

Στο μυαλό μου πάω να απολαύσω αυτό το παιχνίδι γιατί δεν ξέρω τι θα συμβεί. Θα είμαι στο Άνφιλντ για να πω αντίο στους οπαδούς και μετά θα πάω στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής (AFCON)» τόνισε ο Αιγύπτιος, βάζοντας φωτιά στις φήμες για το μέλλον του στο Μέρσεϊσαϊντ.