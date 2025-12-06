Η Λίβερπουλ απέδειξε εκ νέου πως κανένα προβάδισμα δεν είναι ασφαλές και με «μαχαιριά» στο 90΄+7΄από τη Λιντς πέταξε ξανά βαθμούς (3-3) στο απόλυτο ροντέο του β΄μέρους.

Μάλλον το έχει... τάμα να μετατρέπει σε θρίλερ κάθε της αγώνα. Και η αλήθεια είναι πως - τουλάχιστον στην αρχή της σεζόν - δεν πλήρωνε αυτή την αφελή φύση. Τους τελευταίους μήνες ωστόσο η ρότα έχει γυρίσει για τα καλά. Η Λίβερπουλ είδε τα δυο γκολ του Εκιτικέ και το προβάδισμα του 0-2 να εξανεμίζονται εν ριπή οφθαλμού στο «Ελαντ Ρόουντ» του καταιγιστικού δεύτερου ημιχρόνου, όμως ακόμα κι έτσι πίστευε πως θα φύγει με το τρίποντο. Στο 90΄+7΄ωστόσο η ατσάλινη Λιντς την τιμώρησε με το τελικό 3-3 και την κράτησε προσγειωμένη στο έδαφος ή πιο σωστά παγιδευμένη στη δική της κινούμενη άμμο....

Στο «στείρο» πρώτο ημίχρονο πάντως δεν διαφαινόταν σε καμία περίπτωση το ροντέο των έξι γκολ που θα ακολουθούσε μετά τη ανάπαυλα. Οι γηπεδούχοι είχαν μπει πιο... φουριόζοι στο ματς και απείλησαν πρώτοι στο 3΄με άστοχο σουτ του Οκαφόρ από καλή θέση. Προοδευτικά ωστόσο η Λίβερπουλ πήρε τα ηνία του αγώνα κι άγγιξε το προβάδισμα στο 16΄, όταν η σουτάρα του Τζόουνς τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι. Στο 27΄ο Φαν Ντάικ απείλησε εκ νέου με καρφωτή κεφαλιά που πέρασε ελάχιστα πάνω από την εστία, ενώ στο 40΄ο Χάκπο απέτυχε να ανοίξει το σκορ με άστοχο σουτ μέσα από την περιοχή σε ένα ημίχρονο που θα ξεχαστεί γρήγορα.

Προβάδισμα με Εκιτικέ και απάντηση σοκ

Μετά την ανάπαυλα ωστόσο το ματς απέκτησε έναν πολύ διαφορετικό χαρακτήρα. Στο 50΄άλλωστε η Λίβερπουλ είχε βρεθεί μπροστά στο σκορ με 2-0! Αρχικά στο 48΄κι έπειτα από τεράστιο λάθος του Μπόουγκλ, ο Εκιτικέ έκλεψε τη μπάλα κι εκτέλεσε άψογα στο τετ-α-τετ για να ανοίξει το σκορ. Δευτερόλεπτα μετά κι ενώ η Λιντς ακόμα δεν είχε πάρει ανάσα, ο Γάλλος βρήκε ξανά δίχτυα με προβολή στη μικρή περιοχή από σέντρα του Μπράντλεϊ για το 2-0.

Οι Reds - θεωρώντας πως έχουν αποκτήσει ένα ασφαλές προβάδισμα - κατέβασαν ταχύτητα και το πλήρωσαν μέσα σε τρία λεπτά. Πρώτα ο Κάλβερτ Λιούιν μείωσε σε 2-1 από το σημείο του πέναλτι σε μαρκάρισμα του Κονατέ πάνω στον Μπόουγλ (72΄) και στο 75΄ο Σταχ έφερε το ματς στα ίσα με σουτ στην κλειστή γωνία του Άλισον για το 2-2.

Ψυχρολουσία στις καθυστερήσεις

Στο 78΄ο Λούκας με τρομερή επέμβαση έδιωξε την κεφαλιά του Φαν Ντάικ, όμως δυο λεπτά αργότερα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα στο τετ-α-τετ με τον Σομποσλάι που πλάσαρε για το 2-3, έπειτα από τρομερή έμπνευση του Μακ Άλιστερ που έκοψε στα δυο την άμυνα των γηπεδούχων όταν άφησε τη μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια του.

Όλα έδειχναν πως η Λίβερπουλ πως θα δραπέτευε με το τρίποντο, όμως στο 90΄+7΄η Λιντς την πλήγωσε ξανά! Έπειτα από εκτέλεση κόρνερ ο Τανάκα βρέθηκε ξεχασμένος στο δεύτερο δοκάρι κι εκτέλεσε από κοντά για το 3-3 που κράτησε τους Reds εκτός των ευρωπαϊκών θέσεων.

Λιντς (Ντάνιελ Φάρκε): Λούκας Πέρι, Ροντόν, Μπιζόλ (65΄Άαρονσον), Στράικ, Γκούντμπουντσον, Μπόουγλ, Γκρουβ (65΄Τανάκα), Αμπαντού, Σταχ, Οκαφόρ (65΄Εγκνοντό), Κάκβερτ-Λιούιν

Λίβερπουλ (Άρνε Σλοτ): Άλισον, Μπράντλεϊ (68΄Γκόμες), Φαν Ντάικ, Κονατέ, Κέρκες, Χράφενμπερχ, Τζόουνς, Σομποσλάι, Χάκπο (83΄Έντο), Βιρτζ (68΄Μακ Άλιστερ), Εκιτικέ (84΄Ίσακ)

