Ο Αιγύπτιος κάθισε να χαιρετίσει τους φίλους των ''Reds'' που έδωσαν το «παρών» στο εκτός έδρας ματς με τη Λιντς, εμφανώς συγκινημένος, και, οι δηλώσεις του μετά πυροδοτούν σενάρια αποχώρησης.

Πρώτο θέμα στην Premier League αλλά και πάλι για τους λάθος λόγους είναι η Λίβερπουλ, και όχι εξαιτίας του εκτός έδρας 3-3 με τη Λιντς για την 15η αγωνιστική, αλλά λόγω... Μοχάμεντ Σαλάχ.

Ο Αιγύπτιος έμεινε για 3ο διαδοχικό ματς στον πάγκο, μάλιστα δεν αγωνίστηκε δευτερόλεπτο στο «Έλαντ Ρόουντ», ωστόσο αυτό δεν τον απέτρεψε από το να καθίσει μετά το φινάλε του ματς για να χαιρετήσει τους φίλους των ''Reds'' που έκαναν το ταξίδι.

Κάποιος θα έλεγε πως ήταν μια... τυπική κίνηση, ωστόσο οι δηλώσεις του μετά, στη μικτή ζώνη, σε συνδυασμό με το συναισθηματικά φορτισμένο πρόσωπό του, πυροδοτούν ξανά τις φήμες περί αποχώρησης από την πρωταθλήτρια Αγγλίας.

Ο Σαλάχ εξαπέλυσε «πυρ» προς τον σύλλογο αλλά και τον ίδιο τον Άρνε Σλοτ, τονίζοντας πως η ομάδα του υποσχέθηκε πράγματα το καλοκαίρι, τα οποία δε συμβαίνουν, ενώ παράλληλα εξήγησε ότι «κάποιος δεν τον θέλει στον σύλλογο». Δήλωσε πως όλο αυτό δεν μπορεί να το αποδεχτεί πλέον, και, παράλληλα, ανέφερε πως κάλεσε τη μητέρα του στο «Άνφιλντ» για το ματς με την Μπράιτον (13/12), προτού αποχωρήσει για το Κόπα Άφρικα και.... ίσως για πάντα;!