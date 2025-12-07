Σαλάχ: Το συγκινητικό βίντεο με τον «αποχαιρετισμό» του στους φίλους της Λίβερπουλ (vid)
Πρώτο θέμα στην Premier League αλλά και πάλι για τους λάθος λόγους είναι η Λίβερπουλ, και όχι εξαιτίας του εκτός έδρας 3-3 με τη Λιντς για την 15η αγωνιστική, αλλά λόγω... Μοχάμεντ Σαλάχ.
Ο Αιγύπτιος έμεινε για 3ο διαδοχικό ματς στον πάγκο, μάλιστα δεν αγωνίστηκε δευτερόλεπτο στο «Έλαντ Ρόουντ», ωστόσο αυτό δεν τον απέτρεψε από το να καθίσει μετά το φινάλε του ματς για να χαιρετήσει τους φίλους των ''Reds'' που έκαναν το ταξίδι.
Δείτε ΕπίσηςΣαλάχ: «Κάποιος δεν με θέλει στη Λίβερπουλ, είχα καλή σχέση με τον Σλοτ αλλά όχι πλέον»
Κάποιος θα έλεγε πως ήταν μια... τυπική κίνηση, ωστόσο οι δηλώσεις του μετά, στη μικτή ζώνη, σε συνδυασμό με το συναισθηματικά φορτισμένο πρόσωπό του, πυροδοτούν ξανά τις φήμες περί αποχώρησης από την πρωταθλήτρια Αγγλίας.
Ο Σαλάχ εξαπέλυσε «πυρ» προς τον σύλλογο αλλά και τον ίδιο τον Άρνε Σλοτ, τονίζοντας πως η ομάδα του υποσχέθηκε πράγματα το καλοκαίρι, τα οποία δε συμβαίνουν, ενώ παράλληλα εξήγησε ότι «κάποιος δεν τον θέλει στον σύλλογο». Δήλωσε πως όλο αυτό δεν μπορεί να το αποδεχτεί πλέον, και, παράλληλα, ανέφερε πως κάλεσε τη μητέρα του στο «Άνφιλντ» για το ματς με την Μπράιτον (13/12), προτού αποχωρήσει για το Κόπα Άφρικα και.... ίσως για πάντα;!
Is this a goodbye to Liverpool fans from Mohamed Salah?🥲💔 pic.twitter.com/KEWGW8EFiD— PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) December 6, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.