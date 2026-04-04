Απογοήτευση προκάλεσε η εμφάνιση στης Λίβερπουλ κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι, με πολλούς οπαδούς των Reds να αδειάζουν τις εξέδρες από το 60΄.

Τα είδε... όλα η Λίβερπουλ στο «Ετιχαντ»! Αν και μπήκε καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, μέχρι το 57΄είδε τη Μάντσεστερ Σίτι να έχει στήσει πάρτι με 4-0 και τον αγριεμένο Χάαλαντ να έχει παραβιάσει τρεις φορές τα δίχτυα της.

Το βαρύ σκορ, η απογοητευτική εμφάνιση και ο διαφαινόμενος αποκλεισμός από το FA Cup ήταν ένα φαρμάκι που έκατσε πολύ βαρύ για ορισμένους οπαδούς των Reds, οι οποίοι... μπούχτισαν και δεν έκατσαν καν να δουν μέχρι το τέλος τον αγώνα.

Συγκεκριμένα ο τηλεοπτικός φακός κατέγραψε μαζική έξοδο φιλοξενούμενων οπαδών μετά το 60΄από το «Έτιχαντ», το οποίο από ένα σημείο και μετά έφερε σχεδόν καθολικά γαλάζιο χρώμα.

Μια κίνηση που ουσιαστικά αποτελεί τη «σούμα» μιας παράξενης σεζόν στο Μέρσεϊσαϊντ, με τη Λίβερπουλ να πετάει λευκή πετσέτα σε ακόμα μια διοργάνωση μετά τη συντριβή στο Μάντσεστερ.