Το Gazzetta έκανε... τουρ στα ποδοσφαιρικά γκράφιτι του Μπράιτον και άκουσε τους οπαδούς της να ονειρεύονται μια «γαλανόλευκη» σφραγίδα στην πόλη τους, με πρωταγωνιστές τον Μπάμπη Κωστούλα και τον Στέφανο Τζίμα.

Ο ένας συνδύασε το ντεμπούτο με δύο γκολ, ο άλλος μόλις στη δεύτερη συμμετοχή του στην Premier League άνοιξε λογαριασμό με γκολ μέσα στο «Ολντ Τράφορντ». Μπάμπης Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας βρίσκουν τα πατήματά τους στη νέα τους ζωή, γίνονται όλο και πιο σημαντικοί για την Μπράιτον και κερδίζουν την αγάπη των οπαδών. Άλλωστε, οι πιο ένθερμοι εξ αυτών ήδη είναι ενθουσιασμένοι με τους δύο Έλληνες επιθετικούς και κάνουν θαρραλλέα όνειρα για πάρτη τους. Όνειρα που ελπίζουν να αποτυπώσουν για πάντα στους δρόμους της πόλης τους.

Το Gazzetta βρέθηκε στο Μπράιτον και είδε από κοντά πώς οι οπαδοί της ομάδας αποθεώνουν τους ήρωές τους. Βρίσκουν γωνίες που διψάνε για χρώμα, πιάνουν τα σπρέι τους και βάφουν γαλανόλευκους τοίχους για χάρη τους. Το έχουν κάνει για τον Ντανκ και τον Γκρος, το έχουν κάνει για τον Μιτόμα και τον Ντε Τσέρμπι Και ίσως στο μέλλον αφιερώσουν ένα ακόμα έργο τέχνης στον Τζίμα και τον Κωστούλα!

«Εννοείται ότι μπορούμε να φανταστούμε τον Τζίμα και τον Κωστούλα σε ένα γκράφιτι. Ξέρετε, η φιλοδοξία του συλλόγου, όπως την εξέφρασε ο πρόεδρός μας και βάσει αυτών που ακούμε, είναι να βρίσκεται στην Ευρώπη και να κατακτήσει ένα τρόπαιο, να πάρει το FA Cup ή το League Cup. Οπότε αν, σε αυτό το τρομερό όραμα στο κεφάλι μου, δύο Έλληνες επιθετικοί σκοράρουν μαζί γκολ με την Μπράιτον για να πάρουμε το FA Cup ή για να βγούμε στην Ευρώπη, αυτό θα ήταν κάτι πολύ εμβληματικό.

Σίγουρα θα άξιζε να βάψουμε έναν τεράστιο τοίχο για να τους βλέπουν όλοι για πάντα. Οπότε, αν τα πάνε καλά και ανταποκριθούν στις φιλοδοξίες της ομάδας, δεν έχουμε λόγο να μην το κάνουμε», μας είπε ο Τζέιμς, ένας από τους ιθύνοντες νόες του Dogma, που επιμελούνται και των ποδοσφαιρικών τοιχογραφιών στο Μπράιτον.

Όταν μαζί με τους κολλητούς του έφερναν στη ζωή το βραβευμένο fanzine (σ.σ περιοδικό από και για οπαδούς της ομάδας) και επέλεγαν να το «βαφτίσουν» χρησιμοποιώντας μια ελληνική λέξη, το «δόγμα», δεν φαντάζονταν πως θα ζήσουν την Μπράιτον με δύο Έλληνες επιθετικούς. Κι όμως τη ζουν. Και ήδη - καλά να'ναι τα παιδιά - φαντάζονται να ζήσουν πολλά και πολύ πιο σπουδαία πράγματα μαζί τους.

Αν το κάνουν, τότε κι αυτοί θα τους τιμήσουν με τον δικό τους τρόπο. Με μια ανεξίτηλη σφραγίδα στο σώμα της πόλης τους.