Η Αταλάντα επικράτησε 3-1 της Πάφου στην πρεμιέρα του Conference League, με Μπράιτον και Φράιμπουργκ να καταγράφουν και αυτές νίκες.

Δεν άφησε περιθώρια στην Πάφο η Αταλάντα, που επικράτησε 3-1 των Κυπρίων εντός έδρας και μπήκε με το δεξί στη League Phase του Conference League. Οι Μπεργκαμάσκι καθάρισαν το ματς από το πρώτο μέρος με Ελμάς (1'), Ρασπαντόρι (18' πέν.) και Σκαμάκα (44'), με τους φιλοξενούμενους να μειώνουν στο τελικό 3-1 με τον Μπιελ στο 88'.

Άνετη νίκη και για την Μπράιτον, που διέλυσε με 4-0 εντός έδρας τη Ζάλγκιρις, με τον Μπάμπη Κωστούλα να μένει στον πάγκο, την ώρα που η Φράιμπουργκ λύγιζε με 3-2 τη μαχητική Γιάμπλονετς.

Από εκεί και πέρα, η Κοπεγχάγη νίκησε με το εντυπωσιακό 3-0 την Μπράγκα και η Τβέντε 1-0 την Τουν, με τη Λίνκολν από το Γιβραλτάρ να μην αντέχει για να κάνει την έκπληξη, χάνοντας 2-1 με ανατροπή από την Μπραν εκτός έδρας.

Τα αποτελέσματα

Αταλάντα-Πάφος 3-1

Κοπεγχάγη-Μπράγκα 3-0

Μπράιτον-Ζάλγκιρις 4-0

Μπραν-Λίνκολν 2-1

Σιντ Τρούιντεν-Ιμπέρια 2-0

Τβέντε-Τουν 1-0

Φράιμπουργκ-Γιάμπλονετς 3-2

Χαρτς-Νόρντζελαντ 1-1