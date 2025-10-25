Κωστούλας: Πρώτο γκολ με τη φανέλα της Μπράιτον, μέσα στο «Ολντ Τράφορντ»! (vid)
Μία ημέρα που θα θυμάται για πάντα η σημερινή για τον Μπάμπη Κωστούλα! Ο Έλληνας παίκτης της Μπράιτον ήρθε από τον πάγκο στο 79ο λεπτό στην αναμέτρηση με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 9η αγωνιστική της Premier League και έδωσε -έστω και προσωρινή- λύση για την ομάδα του!
Στο 90+2', από το κόρνερ του Μίλνερ, ο Κωστούλας πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι, πήρε την κεφαλιά και μείωσε σε 3-2 για τους Γλάρους πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου! Ο Κωστούλας έγινε έτσι ο νεότερος Έλληνας παίκτης που βρίσκει δίχτυα στην Premier League.
🚨🏴 KOSTOULAS GETS ANOTHER ONE FOR BRIGHTON !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!— Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 25, 2025
Manchester United 3-2 Brighton.pic.twitter.com/a6ylmC54hY
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.