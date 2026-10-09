Ο Τέντι Σέριγχαμ δήλωσε εντυπωσιασμένος από τις εμφανίσεις του Μπάμπη Κωστούλα και εξέφρασε την επιθυμία του να τον δει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Όταν σου βγάζει το καπέλο ένας άνθρωπος με 146 τέρματα στην Premier League, κάτι κάνεις καλά... Και αυτό είναι ξεκάθαρο για τον Μπάμπη Κωστούλα, που έχει κάνει εξαιρετική εκκίνηση στη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Μπράιτον και ανάγκασε τον Τέντι Σέριγχαμ να μιλήσει με κολακευτικά λόγια για εκείνον. Ο παλαίμαχος σέντερ φορ στάθηκε στα όσα έκανε ο νεαρός επιθετικός ενάντια στην Άρσεναλ και εξέφρασε την επιθυμία του να τον δει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, εκτιμώντας πως θα πουληθεί για 100 εκατομμύρια λίρες!

Αναλυτικά:

«Για να πάρεις αποτέλεσμα απέναντι στην Άρσεναλ, πρέπει να πιάσεις κορυφαία απόδοση και όλοι οι παίκτες της Μπράιτον βρέθηκαν σε αυτό το επίπεδο εκείνη την ημέρα. Για μένα, όμως, όλα είχαν να κάνουν με τον επιθετικό, τον Χαράλαμπο Κωστούλα. Ουάου! Τι παίκτης είναι αυτός! Και τι γκολ πετυχαίνει!

Όταν κοιτάζω τον Χαράλαμπο Κωστούλα, βλέπω έναν επιθετικό που αποτελεί πραγματικό ηγέτη στην κορυφή της επίθεσης. Θα είναι ο επόμενος παίκτης της Μπράιτον που θα πωληθεί σε άλλη ομάδα έναντι 100 και πλέον εκατομμυρίων λιρών. Ήδη δείχνει ότι οδεύει προς το να γίνει παίκτης αξίας 100 εκατομμυρίων, χωρίς την παραμικρή αμφιβολία.

Δεν δίνει δεκάρα για το ποιον έχει απέναντί του ή για το τι άλλο συμβαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Παίρνει την πρωτοβουλία και επιτίθεται στον αντίπαλο ανεξαρτήτως συνθηκών, ελέγχει την μπάλα, ηγείται της επίθεσης, σκοράρει, κερδίζει κεφαλιές και συμμετέχει στο παιχνίδι, βοηθώντας τους συμπαίκτες του να γίνουν μέρος της δράσης.

Έχω εντυπωσιαστεί απίστευτα από όσα έχω δει μέχρι στιγμής. Πιστεύω ότι διαθέτει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται ένας ολοκληρωμένος επιθετικός. Θα έπρεπε ο Μάικλ Κάρικ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να σηκώσουν το τηλέφωνο και να επικοινωνήσουν με την Μπράιτον; Χωρίς καμία αμφιβολία. Πρέπει να κινηθούν πριν το κάνει κάποιος άλλος, γιατί δείχνει από κάθε άποψη ότι είναι ένας ηγέτης μέσα στο γήπεδο και παίζει εξαιρετικό ποδόσφαιρο».