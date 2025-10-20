Ο Σον Ντάις είναι πολύ κοντά στο να αναλάβει τη Νότιγχαμ Φόρεστ, μετά την απόλυση του Άντζε Ποστέκογλου από τον σύλλογο του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο Σον Ντάις φαίνεται να είναι ο επικρατέστερος για να αναλάβει τη Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία αναζητά τον τρίτο προπονητή της μέσα στη φετινή σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες του Athletic, οι Reds είχαν επαφές τόσο με τον Ντάις όσο και με τον Ρομπέρτο Μαντσίνι, ωστόσο ο Ιταλός δεν δείχνει διατεθειμένος να επιστρέψει στην Αγγλία. Ο Μάρκο Σίλβα της Φούλαμ επίσης δεν αναμένεται να αποχωρήσει από την τωρινή του ομάδα.

Την υπόθεση εύρεσης νέου τεχνικού έχει αναλάβει ο Εντού μαζί με τον τεχνικό διευθυντή Τζορτζ Συριανό, οι οποίοι είχαν συνομιλίες με τον Ντάις, που έγιναν σε ένα πολύ θετικό κλίμασ σύμφωνα με την ίδια πηγή. Η Φόρεστ επιδιώκει να κάνει μια προσεκτική επιλογή και η εμπειρία του 54χρονου Άγγλου στην Premier League θεωρείται καθοριστικός παράγοντας, καθώς έχει καθίσει σχεδόν επτά σεζόν στον πάγκο της Μπέρνλι και δύο στην Έβερτον.

Η απόλυση του Άντζε Ποστέκογλου μετά την ήττα με 3-0 από την Τσέλσι ήταν αναμενόμενη, αφού ο Ελληνοαυστραλός μέτρησε οκτώ αγώνες χωρίς νίκη και μόλις έναν βαθμό στο πρωτάθλημα. Με τη Φόρεστ να βρίσκεται στη 18η θέση του βαθμολογικού πίνακα και μπροστά της το δύσκολο ματς με την Πόρτο για το Europa League, ο Ντάις φαίνεται στο κλαμπ ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη ως ένα άτομο που μπορεί να φέρει μία σταθερότητα.