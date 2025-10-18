Δεν μακροημέρευσε ο Άγγελος Ποστέκογλου στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ, με τον αγγλικό σύλλογο να ανακοινώνει το «διαζύγιο» αμέσως μετά την ήττα στο «City Ground» από την Τσέλσι.

Οκτώ αγώνες, δυο ισοπαλίες, έξι ήττες, με τη νίκη να... αγνοείται! Αυτός ήταν ο αποκαρδιωτικός απολογισμός του Άγγελου Ποστέκογλου στον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία έχασε την υπομονή της και ανακοίνωσε το «διαζύγιο» με τον Ελληνοαυστραλό τεχνικό αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα με την Τσέλσι.

Δεκαεπτά λεπτά συγκεκριμένα πέρασαν από το σφύριγμα της λήξης στο «City Ground», όταν εμφανίστηκε στα social media η ενημέρωση από πλευράς Reds.

«Η Νότιγχαμ Φόρεστ επιβεβαιώνει ότι, μετά από μια σειρά απογοητευτικών αποτελεσμάτων και εμφανίσεων, ο Άγγελος Ποστέκογλου απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του ως προπονητής της ομάδας με άμεση ισχύ. Ο σύλλογος δεν θα προβεί σε περαιτέρω σχόλια αυτή τη στιγμή» ήταν η συνοπτική ανακοίνωση του αγγλικού κλαμπ.

Κάπως έτσι η εποχή Ποστέκογλου στη Φόρεστ διήρκησε μόλις 39 μέρες, χρόνος που καθιστά την απόλυσή του ως την ταχύτερη σε ολόκληρη την ιστορία της Premier League! Μέσα σε αυτό το διάστημα η υπομονή των ιθυνόντων του κλαμπ εξαντλήθηκε, όπως κι η αντίστοιχη του Βαγγέλη Μαρινάκη που είχε φύγει από τη θέση του πριν καν ολοκληρωθεί ο αγώνας με την Τσέλσι.

Ο Ποστέκογλου αποχωρεί από τον πάγκο της Νότιγχαμ Φόρεστ χωρίς νίκη και με μόλις δυο ισοπαλίες να υποδείξει σε Αγγλία κι Ευρώπη, αφήνοντας τους Reds στην 17η θέση της βαθμολογίας κι έναν βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Στο μεταξύ ο αγγλικός σύλλογος μέσα σε αυτό το διάστημα αποκλείστηκε από το League Cup με οδυνηρό τρόπο από τη Σουόνσι της δεύτερης κατηγορίας, όταν ηττήθηκε με ανατροπή δεχόμενη δυο γκολ στις καθυστερήσεις κι έμεινε εκτός διοργάνωσης.